Tiene banco la clamorosa e inaspettata rottura tra i membri della Bobo tv, la popolare trasmissione calcistica in streaming su Twitch. Ieri Bobo Vieri ha annunciato a sorpresa la separazione tra i quattro ex calciatori, e ha condotto da solo la puntata. “Da stasera ci sono solo io alla Bobo TV. Ringrazio Adani, Cassano e Ventola per la loro presenza e collaborazione avuta fino ad oggi”, ha annunciato l’ex bomber. Il format cambierà, ha spiegato Vieri: d’ora in poi sarà da solo alla guida, e si alterneranno diversi ospiti, oltre a lasciare più spazio al pubblico da casa.

Ma cosa è successo realmente? Vieri non ha fornito ulteriori spiegazioni. Secondo molti potrebbe trattarsi semplicemente di uno scherzo, ma non è da escludere un pesante screzio che ha portato alla rottura. Un piccolo segnale potrebbe essere stato lanciato da uno dei protagonisti della vicenda, Daniele Adani. L’ex Inter e attualmente commentatore in Rai è uno dei personaggi che più crea dibattito e accende i tifosi.

Su Instagram Adani ha pubblicato in tarda serata un video con un pezzo del discorso di Ciro Di Marzio, noto personaggio della serie tv Gomorra: “O terremoto è volere ‘e Dio. Fa bene alla terra. Come una persona quando sta male. O si libera e sfoga, o more”. Alla fine del video si vede il suo pugno battere sul tavolo, come a certificare le parole dell’attore.

Che si sia trattato di un riferimento alle parole di Vieri e quindi alla rottura tra i membri della Bobo tv? Non possiamo darlo per certo, ma il tempismo della Storia farebbe proprio pensare a una reazione al caos seguito all’annuncio di Bobo. Come detto al momento le ipotesi in campo sono diverse, e non è da escludere che si sia trattato di uno scherzo messo in piedi in modo goliardico dai quattro ex calciatori.