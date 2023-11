Bobo tv, l’annuncio di Vieri: “Adani, Cassano e Ventola non saranno più con me”

La Bobo tv si scioglie? Come un fulmine a ciel sereno, nella serata di ieri, l’annuncio di Bobo Vieri ha fatto sobbalzare molti tifosi di calcio che negli ultimi anni si sono appassionati al format divenuto popolarissimo sui social. “Da stasera ci sono solo io alla Bobo TV. Ringrazio Adani, Cassano e Ventola per la loro presenza e collaborazione avuta fino ad oggi”, ha annunciato l’ex bomber, presente da solo nella nota trasmissione in streaming su Twitch.

Si ipotizza dunque una rottura improvvisa del quartetto composto con Adani, Cassano e Ventola, e che aveva portato la Bobo tv ad approdare anche in Rai durante gli scorsi Mondiali. “Ora andremo a creare nuovi programmi per tutti quelli che ci seguono da casa e faremo dei format nuovi nei quali vi renderò più partecipi”, ha aggiunto Vieri, senza fornire ulteriori dettagli.

La notizia è immediatamente diventata virale. Cosa è successo? Un litigio o una separazione consensuale? Le ipotesi sono molte, e c’è anche chi pensa si sia trattato solo di uno scherzo. Un’eventualità certo da non scartare, visto anche il carattere goliardico del loro rapporto. Vieri, Adani, Ventola e Cassano sono grandi amici e anche in questi giorni in alcune storie su Instagram erano insieme, senza dare alcun segnale di una imminente rottura.

Se invece il tutto fosse vero, bisognerebbe immaginare uno screzio pesante tra gli ex calciatori. Vieri ha spiegato che nel nuovo corso della Bobo tv ci saranno tanti ospiti e più spazio per le persone da casa. Nella tarda serata di ieri Adani sul suo profilo Instagram ha pubblicato una story con il video di un discorso di Ciro Di Marzio – personaggio della serie Gomorra e interpretato dall’attore Marco D’Amore – in cui dice: “O terremoto è volere ‘e Dio. Fa bene alla terra. Come una persona quando sta male. O si libera e sfoga, o more”. Che sia un messaggio cifrato per quanto accaduto?