Rimane avvolto nel mistero il caso Bobo tv, con la rottura tra i quattro membri della popolare trasmissione calcistica in streaming giunta a sorpresa con un annuncio di Vieri nel corso dell’ultima puntata. Qualche indizio lo ha fornito Fabrizio Corona, parlando di motivi economici e di potere. Daniele Adani a caldo ha pubblicato su Instagram un video con un discorso di Ciro Di Marzio di Gomorra, che in molti hanno letto come un messaggio criptico su quanto stava accadendo.

L’ex Inter e commentatore Rai nella serata di ieri ha pubblicato un nuovo video nelle Storie che non è passato inosservato. Adani in un breve messaggio indossa una felpa arancione proprio della Bobo tv. Una scelta senz’altro non casuale. “Fa bene alla terra. Come una persona quando sta male. O si libera e sfoga, o more”, sottolinea l’ex calciatore dando un buffetto sul tablet. Che si tratti di uno scherzo concordato o di un reale e duro litigio?

“Ragazzi… non dimenticatevi mai che il calcio è la nostra stella cometa – le parole di Adani -. Noi dobbiamo aggrapparci forti alla sua scia e farci guidare dalla sua magia. Oggi volevo dirvelo così. Viva il football”. Intanto come accennavamo sul caso è intervenuto Corona: “Ecco la prima verità: Vieri è stato abbandonato dai suoi compagni di avventura”. Il motivo? “Problemi economici e di potere e anche qualche rancore”, secondo l’ex re dei paparazzi. La rottura sarà reale e definitiva? Lo scopriremo nelle prossime puntate.