Atalanta Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Atalanta Roma streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

ATALANTA ROMA STREAMING TV – Oggi, sabato 3 gennaio 2026, alle ore 20,45 Atalanta e Roma scendono in campo al Gewiss Stadium di Bergamo, partita valida per la 18esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Atalanta Roma in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Atalanta e Roma sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Atalanta Roma è in programma per le ore 20,45 di oggi, sabato 3 gennaio 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Atalanta Roma in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Musah, Ederson, de Roon, Zalewski; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca. All. Palladino.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Dybala, El Shaarawy; Ferguson. All. Gasperini.