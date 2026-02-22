Atalanta Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Atalanta Napoli streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

ATALANTA NAPOLI STREAMING TV – Oggi, domenica 22 febbraio 2026, alle ore 15 Atalanta e Napoli scendono in campo allo stadio di Bergamo, partita valida per la 26esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Atalanta Napoli in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Atalanta e Napoli sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Atalanta Napoli è in programma per le ore 15 di oggi, domenica 22 febbraio 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Atalanta Napoli in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson D.S., Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Lobotka, Gutierrez, Olivera; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte.