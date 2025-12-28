Atalanta Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Atalanta Inter streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

ATALANTA INTER STREAMING TV – Oggi, domenica 28 dicembre 2025, alle ore 20,45 Atalanta e Inter scendono in campo al Gewiss Stadium di Bergamo, partita valida per la 17esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Atalanta Inter in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Atalanta e Inter sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Atalanta Inter è in programma per le ore 20,45 di oggi, domenica 28 dicembre 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Atalanta Inter in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, Ederson D.S., Bernasconi; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. All. Palladino.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez L., Thuram. All. Chivu.