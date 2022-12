Si è concluso la scorsa settimana X Factor, il talent di Sky vinto dai Santi Francesi e che ha avuto tra i protagonisti assoluti di questa edizione Beatrice Quinta, cantante arrivata al secondo posto. L’artista oggi ha pubblicato un video sui social, già diventato virale, con un estratto della sua canzone Se$$o, tra i brani più ascoltati del momento. Nel video si vede Beatrice con un paio di stivali azzurri fino al ginocchio, occhiali da sole neri e una pellicciotta fucsia con il colletto nero. La cantautrice stava camminando sul binario della metropolitana a Milano e quando arriva il treno si volta verso la telecamera, si apre la pelliccia e la lascia cadere a terra. Sotto era completamente nuda, per cui si è fatta vedere come mamma l’ha fatta, anche se ovviamente il filmato è stato pixelato.

“Io che prendo la metro e vengo da te” ha scritto come didascalia del reel che è anche un verso della canzone. Nel corso del programma la cantante aveva incuriosito gli appassionanti di gossip per un presunto flirt con il giudice Rkomi. La concorrente aveva respinto al mittente le avances del cantante. Per questo dopo il video di oggi molti hanno commentato ironicamente: “Rkomi è stato appena ricoverato in terapia intensiva per attacco di cuore”.

Parlando del giudice di X Factor, in una recente intervista Beatrice Quinta aveva detto: “Sono stata sempre una donna che ha seguito gli uomini, in questo momento della mia vita vorrei, invece, curarmi di me e in particolare che il focus mio e del pubblico sia sulla mia musica. Sento il bisogno, francamente, di essere seguita in quanto Beatrice ed artista e non perché Rkomi mi vuole sc**are”.