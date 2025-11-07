Icona app
Spettacoli

X Factor, Achille Lauro si scusa con Giorgia: il cantante si inginocchia con una rosa bianca | VIDEO

Dopo il battibecco nella puntata precedente, il cantante porge le sue scuse alla conduttrice

di Niccolò Di Francesco
Achille Lauro si scusa con Giorgia per quanto accaduto nella puntata precedente di X Factor: il cantante, infatti, ha regalato una rosa bianca alla conduttrice porgendole una rosa bianca. Il siparietto è avvenuto in apertura di puntata, in onda su Sky Uno nella serata di giovedì 6 novembre. “Mi permettete di rubare 30 secondi per porgere un fiore alla nostra Regina?” ha dichiarato Achille Lauro, che poi è salito sul palco, si è inginocchiato e ha donato una rosa bianca a Giorgia, la quale, sorridendo, ha ringraziato il collega aggiungendo: “Ci si vuole bene”.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da X Factor Italia (@xfactoritalia)

La settimana scorsa, Achille Lauro era finito al centro delle polemiche per essersi rifiutato di votare chi tra Amanda o Michelle dovesse lasciare la puntata. “Ho bisogno di altri due minuti per pensarci perché è una decisione difficile” aveva dichiarato il cantante. Quando Giorgia gli aveva chiesto di rispettare il copione “no, mi spiace, lo capisco ma tocca a te votare”, Achille Lauro aveva replicato così: “Non ci impuntiamo perché se mi impunto io”. La vicenda, in realtà, era già stata chiusa da Giorgia, la quale in un’intervista a Leggo aveva rivelato che Achille Lauro “Mi ha chiesto scusa in tutte le lingue: ‘Ti ho messo in difficoltà, non avrei dovuto’. Io lo capisco: davanti a due ragazze che piangono sarei andata in crisi anch’io. Per quello non faccio il giudice”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
