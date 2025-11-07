X Factor, Achille Lauro si scusa con Giorgia: il cantante si inginocchia con una rosa bianca | VIDEO

Achille Lauro si scusa con Giorgia per quanto accaduto nella puntata precedente di X Factor: il cantante, infatti, ha regalato una rosa bianca alla conduttrice porgendole una rosa bianca. Il siparietto è avvenuto in apertura di puntata, in onda su Sky Uno nella serata di giovedì 6 novembre. “Mi permettete di rubare 30 secondi per porgere un fiore alla nostra Regina?” ha dichiarato Achille Lauro, che poi è salito sul palco, si è inginocchiato e ha donato una rosa bianca a Giorgia, la quale, sorridendo, ha ringraziato il collega aggiungendo: “Ci si vuole bene”.

La settimana scorsa, Achille Lauro era finito al centro delle polemiche per essersi rifiutato di votare chi tra Amanda o Michelle dovesse lasciare la puntata. “Ho bisogno di altri due minuti per pensarci perché è una decisione difficile” aveva dichiarato il cantante. Quando Giorgia gli aveva chiesto di rispettare il copione “no, mi spiace, lo capisco ma tocca a te votare”, Achille Lauro aveva replicato così: “Non ci impuntiamo perché se mi impunto io”. La vicenda, in realtà, era già stata chiusa da Giorgia, la quale in un’intervista a Leggo aveva rivelato che Achille Lauro “Mi ha chiesto scusa in tutte le lingue: ‘Ti ho messo in difficoltà, non avrei dovuto’. Io lo capisco: davanti a due ragazze che piangono sarei andata in crisi anch’io. Per quello non faccio il giudice”.