X Factor, Achille Lauro sbotta in diretta e mette in imbarazzo Giorgia: “Non ci impuntiamo” | VIDEO

Attimi di tensione e anche imbarazzo nell’ultima puntata di X Factor, in onda su Sky Uno nella prima serata di giovedì 30 ottobre, quando Achille Lauro ha deciso in autonomia di stravolgere il copione mettendo in difficoltà la conduttrice Giorgia. La vicenda si è svolta proprio sul finale quando i giudici dovevano decidere se eliminare Amanda, della squadra di Jake La Furia, o Michelle, della squadra di Francesco Gabbani. Giorgia ha prima dato la parola ai rispettivi giudici delle cantanti al ballottaggio per poi chiedere ad Achille Lauro di esprimere il suo voto. Il cantante, però, ha chiesto più tempo: “Ho bisogno di altri due minuti per pensarci perché è una decisione difficile”. Quando Giorgia gli ha chiesto di rispettare il copione “no, mi spiace, lo capisco ma tocca a te votare”, Achille Lauro ha replicato così: “Non ci impuntiamo perché se mi impunto io”.

Cantami, o 💅 Divah 💅, dell’Achille Lauro la maleducazione cortese prima far uscire rm2 dopo nove lunghi anni di gestazione… è così che narra il poema, no? pic.twitter.com/gCYrYwZmKH — ✨ LaviEle ✨ sibilla dei prof (@Lavi_Vampire) October 31, 2025

Giorgia a quel punto si è rivolta agli autori chiedendo cosa dovesse fare e ha successivamente assecondato la richiesta di Achille Lauro facendo votare prima Paola Iezzi. L’episodio non è passato inosservato sui social, dove il cantante ha ricevuto e sta tuttora ricevendo numerose critiche per il suo comportamento. Anche perché, come rivela Il Fatto Quotidiano, ad ora, le scuse a Giorgia e alla produzione non sono arrivate.