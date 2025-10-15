Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:20
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Spettacoli

Vladimir Luxuria ricorda Pamela Genini, la 29enne uccisa dal suo compagno: “Un raggio di sole, sul set era sempre sorridente”

Immagine di copertina

Luxuria era la conduttrice di "L'isola di Adamo ed Eva", reality a cui partecipò Pamela Genini

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Solare e sempre sorridente: è il ricordo che Vladimir Luxuria ha di Pamela Genini, la modella e imprenditrice 29enne uccisa a Milano dal suo compagno Gianluca Soncin, 52 anni. Luxuria, infatti, era la conduttrice de L’isola di Adamo ed Eva, reality show in onda su Deejay TV, al quale Pamela, all’epoca 19enne, partecipò. Interpellata dall’Adnkronos, la presentatrice ha dichiarato: “Sono rimasta malissimo. All’inizio non avevo collegato, sono passati dieci anni. Ma poi mi è tornata subito in mente. Ricordo la sua bellezza, ma soprattutto la sua solarità e il suo sorriso. Era una persona squisita con tutti: con me, con gli autori, con i tecnici”.

“Ricordo perfettamente la sua puntata, la terza – ha aggiunto Vladimir Luxuria – Lei arrivò come ‘seconda Eva’ per tentare l’Adamo della puntata, Riccardo che perse la testa per lei e fu subito pronto a ‘mollare’ la prima ragazza. Pamela, però, pur sorridendo, declinò il suo corteggiamento. Disse che non le piaceva quel comportamento, lo trovò irrispettoso verso l’altra ragazza”. E aggiunge: “Credo sinceramente che avesse partecipato non per visibilità o per soldi, ma perché era una sognatrice e credeva di poter trovare qualcosa di autentico. Quando è arrivata lei sul set è stato come se fosse arrivato un raggio di sole”. Sul dramma dei femminicidi, poi, la conduttrice afferma: “È terribile. Bisognerebbe partire dalle scuole, parlare di educazione affettiva e sentimentale. Il rischio è l’assuefazione”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / This is Me 2025: tutto quello che c’è da sapere sul programma di Silvia Toffanin su Canale 5
TV / Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 15 ottobre 2025 su Rai 3
Ti potrebbe interessare
TV / This is Me 2025: tutto quello che c’è da sapere sul programma di Silvia Toffanin su Canale 5
TV / Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 15 ottobre 2025 su Rai 3
TV / The Great Wall: tutto quello che c’è da sapere sul film
Musica / Dal ritorno di Angelina Mango e Blanco al debutto di Tommaso Paradiso: il toto-nomi su Sanremo 2026
Spettacoli / Il giornalista Antinelli con un fiocco nero sulla giacca per Italia-Israele: "Voglio ricordare i reporter morti a Gaza"
TV / Ascolti tv martedì 14 ottobre: Italia-Israele, La notte nel cuore
Spettacoli / Annunciati i nuovi concorrenti di Lol 6: chi sono i comici dello show di Amazon Prime
TV / Greenland: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / I figli degli altri: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ricerca