Solare e sempre sorridente: è il ricordo che Vladimir Luxuria ha di Pamela Genini, la modella e imprenditrice 29enne uccisa a Milano dal suo compagno Gianluca Soncin, 52 anni. Luxuria, infatti, era la conduttrice de L’isola di Adamo ed Eva, reality show in onda su Deejay TV, al quale Pamela, all’epoca 19enne, partecipò. Interpellata dall’Adnkronos, la presentatrice ha dichiarato: “Sono rimasta malissimo. All’inizio non avevo collegato, sono passati dieci anni. Ma poi mi è tornata subito in mente. Ricordo la sua bellezza, ma soprattutto la sua solarità e il suo sorriso. Era una persona squisita con tutti: con me, con gli autori, con i tecnici”.

“Ricordo perfettamente la sua puntata, la terza – ha aggiunto Vladimir Luxuria – Lei arrivò come ‘seconda Eva’ per tentare l’Adamo della puntata, Riccardo che perse la testa per lei e fu subito pronto a ‘mollare’ la prima ragazza. Pamela, però, pur sorridendo, declinò il suo corteggiamento. Disse che non le piaceva quel comportamento, lo trovò irrispettoso verso l’altra ragazza”. E aggiunge: “Credo sinceramente che avesse partecipato non per visibilità o per soldi, ma perché era una sognatrice e credeva di poter trovare qualcosa di autentico. Quando è arrivata lei sul set è stato come se fosse arrivato un raggio di sole”. Sul dramma dei femminicidi, poi, la conduttrice afferma: “È terribile. Bisognerebbe partire dalle scuole, parlare di educazione affettiva e sentimentale. Il rischio è l’assuefazione”.