Lite in diretta tra Sgarbi e Barbara D’Urso

“Vittorio Sgarbi, sai quanti calci nel c**o che ti do”, così Barbara d’Urso a Sgarbi nel corso della lite esplosa durante l’ultima puntata di Live Non è la D’Urso.

Il motivo della discussione sono state le parole di Sgarbi: durante il programma, lo storico dell’arte ha raccontato che una delle ospiti femminili della trasmissione era “raccomandata da Berlusconi”.

La frase non è piaciuta alla D’Urso, per cui il racconto di Sgarbi era irrispettoso e si riferiva a “questioni private”.

“Non è bello quello che dici”, ha esclamato più volte la conduttrice.

Ma Sgarbi ha confermato di aver ricevuto una telefonata da Berlusconi, alludendo anche al fatto che D’Urso fosse raccomandata quanto la ragazza. Da lì la lite è diventata inarrestabile.

“Perché parli così sei peggio della Mussolini“, ha detto la presentatrice.

“Non vieni qua in diretta in una trasmissione a raccontare i fatti tuoi, ti prego di andare via”

“Dici che qualcuno ti ha raccomandato una ragazza, a me non piace. Finché ci divertiamo e ridiamo ridiamo, ma qui hai messo in causa anche me, non ti devi mai permettere”, ha continuato D’Urso.

“V*****ulo, i calci nel c**o li dai a tua nonna. Pensa alla tua vita inutile e non fare prediche, tu non hai mai fatto un ca**o in vita tua, non rompere”.

“Io sono un ospite non cacci un ospite: capra, incapace! Io ho raccontato la verità”, ha urlato Sgarbi, prendendosela poi anche con la “raccomandata” in questione, che negava quanto da lui affermato. “Ma chi ca**o sei tu per fare la predica a me”, ha esclamato ancora Sgarbi.

“Quindi Sgarbi dice che Berlusconi gli ha raccomandato una ragazza e la D’Urso, quella che ogni settimana invita gente a parlare di corna, figli picchiati, con accuse in tv di violenza domestica e macchine della verità a gente non lucida, lo rimprovera perché “sono cose private”, osserva Selvaggia Lucarelli su Twitter.

Qualcuno sul social definisce la lite “la più bella e trash del 2020”, mentre un utente commenta: “Forse il Coronavirus farebbe bene a farci estinguere finché continueremo a mandare in TV Sgarbi e la D’urso”.

Sgabri denunica Barbara D’Urso dopo la lite – VIDEO

Intanto, Sgarbi ha fatto sapere su Twitter che denuncerà la D’Urso, e in un video diffuso su Youtube ha continuato ad attaccare la presentatrice.

Potrebbero interessarti Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 24 febbraio 2020 | Trono classico o over? Morgan ha dedicato una nuova canzone a Bugo: “Ragazzo mio” di Luigi Tenco Ascolti tv domenica 23 febbraio 2020: La vita promessa, Che Tempo Che Fa, Live – Non è la D’Urso

“Come si permette una conduttrice di invitare un ospite che viene per discutere di cronaca, maleducata e non in grado di condurre una trasmissione se non creando situazioni di conflitto inutile, dirmi del cafone e cacciarmi.

“Ma come ti permetti, vuoi imparare la grammatica? Io sono il suo ospite. Io ero serena a raccontare la verità. La raccomandazione non voleva dire niente di più del fatto che in studio ci fosse una brava ragazza. E Berlusconi mi ha raccomandato anche te. Se non hai studiato, se fai trasmissioni senza essere capace di controllarti, no, io ti denuncio perché mi hai dato del cafone e minacciato di darmi calci nel c**o. Un ospite non si caccia mai, impara la buona educazione, la imparerai in tribunale”.

“Studia e impara a fare la conduttrice”, conclude.

Leggi anche:

Litigio in diretta tv tra Barbara D’Urso e Pietro delle Piane (fidanzato di Antonella Elia): “Salutame a soreta”