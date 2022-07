Sorpreso e quasi commosso, Fedez ha ascoltato per la prima volta dalla viva voce di sua figlia Vittoria la parola “papà”. Il tutto mentre il cantante era in diretta sui social. Un vero e proprio evento che è diventato virale tra i fan dei Feragnez. D’altronde il rapper da tempo provava a far dire la fatidica parolina alla sua secondogenita, finora senza successo, creando una sorta di tormentone che spopolava tra i suoi follower. Ora la piccola Vittoria Lucia l’ha detto, con grande sorpresa di Fedez.

“Doveva creare hype e quindi ha detto per la prima volta ‘papà’ in diretta Instagram. Che imprenditrice digitale”, commenta un utente. La parola “papà” è in poco tempo diventata trending topic su Twitter. “Che cosa hai detto?”, ha urlato Fedez quando ha capito che sua figlia aveva detto l’attesa parola. L’artista, che da mesi aspettava questo momento, è apparso visibilmente emozionato. Nulla di preparato, dunque. A conferma del fatto che non se lo aspettasse, il fatto che il cantante qualche istante prima aveva chiesto senza troppe aspettative, per l’ennesima volta, di pronunciare la parolina magica, ma di fatto sena crederci davvero: “Ora se dicesse in diretta ‘papà’ sarebbe bellissimo. Dici ‘papà’, amore”. Con grande stupore per Fedez e tutti coloro che stavano seguendo la diretta Instagram, Vittoria lo ha accontentato per la prima volta, sillabando “papà”.

