Lite Fedez-Lucarelli. Il rapper: “Io sono un mostro? Tu sei peggio”

Lite Fedez-Lucarelli. Il rapper accusato dalla Lucarelli di usare alcuni personaggi diventati virali per aumentare la sua visibilità sui social. Il personaggio in questione è Ivano Monzani, addetto alla sicurezza del concerto Love Mi organizzato a Milano dal cantante. Ivano è diventato famosissimo sul web per le espressioni del suo volto durante la diretta del concerto.

Fedez ha condiviso sui social un video con l’addetto alla sicurezza. E tanto è bastato a Selvaggia Lucarelli per commentare tra le Stories di Instagram: “Comunque ormai ho il terrore di questa persona, ogni persona che va virale lui lo deve trasformare in suo contenuto”. La risposta di Fedez non si è fatta attendere. Il cantante ha spiegato, innanzitutto, di conoscere bene l’addetto alla sicurezza.

“È una persona che non ha lavorato per un anno ai concerti. È un gran lavoratore. L’ho voluto io nella squadra. Non sapevo che fosse un meme vivente. È un mito” ha spiegato. Fedez, infatti, ha ricordato a Selvaggia Lucarelli di aver etichettato come «brutto» il figlio di Belen, di aver usato un video hard privato della showgirl. E, ancora, di essersi fatta pagare per fare un podcast sulla sua relazione tossica mentre accusava il rapper di aver diffuso i nastri della sua conversazione con lo psicoanalista.

Fedez, poi, va oltre. E considera la risposta a Selvaggia Lucarelli una perdita di tempo. Dopo l’intervento al pancreas per un tumore, il cantante, infatti, ha deciso di usare bene la sua seconda possibilità e il tempo a disposizione.

“Io sono un mostro? Tu sei peggio”, postando poi una vecchia intervista di Santoro alla Lucarelli, in cui le veniva detto di essere “diventata famosa per aver diffuso il video hard di Belen Rodriguez”. “La sua battaglia contro il revenge porn – è stato il commento sarcastico del cantante sposato con Chiara Ferragni -. Mi ero ripromesso di non perdere più tempo con le persone inutili”.