Gli haters, purtroppo, spesso non si fermano neppure di fronte alla malattia. Circa tre mesi fa Fedez si è sottoposto ad un delicato intervento per rimuovere un tumore al pancreas. Dopo la convalescenza, il cantante è potuto tornare alla vita di sempre, segnata in questo periodo estivo da numerosi concerti. Domani, 28 giugno, a Milano Fedez con l’amico ritrovato J-Ax terrà una serata evento con tanta musica in piazza del Duomo a Milano, per raccogliere fondi per la Fondazione Tog.

C’è però chi non ha potuto fare a meno di ironizzare, con messaggi di cattivo gusto. In particolare il marito di Chiara Ferragni ha deciso di rispondere ad un hater che sui social aveva scritto: “Ma non era in punto di morte?”. Parole a dir poco sgradevoli alle quali Fedez ha risposto a tono: “No. Però tu sei un cogli*ne”. Una replica quella del rapper che ha scatenato molti commenti di solidarietà e reazione positive.

No. Però tu sei un coglione 💖 https://t.co/4aCXxCueGQ — Fedez (@Fedez) June 27, 2022

Il riferimento è appunto all’intervento al quale si era dovuto sottoporre circa tre mesi fa. Al concerto di domani prenderanno parte, oltre a J-Ax, molti cantanti in voga al momento come Mara Sattei, Tedua, Lazza, Ariete, Dargen D’Amico, Rhove, Ghali, Tananai e molti altri. Sarà possibile seguire il Love Mi in diretta tv su Italia 1 a partire dalle 19:00.

