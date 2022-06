Castità prima del matrimonio, Fedez: “Ragazzi, la vita è troppo breve”

Continua a far discutere il documento del Vaticano che invita i giovani a rispettare la castità prima del matrimonio. Una posizione che ha scatenato un forte dibattito, nonostante l’idea della Chiesa a riguardo non sia certo una novità. Sul caso ha voluto dire la sua anche Fedez, che più volte in passato ha espresso critiche ai dettami degli alti prelati: “Amici vaticani… se non potete giocare al gioco, almeno non fate le regole”, si legge sulle storie Instagram del cantante.

“Scopate amici, scopate più che potete (se vi va)”, aggiunge senza giri di parole Fedez. Insomma, la vita è breve e i problemi nel mondo sono già tanti, quindi meglio darsi da fare e non rinunciare ai piaceri della carne: “Che la vita è troppo breve per ascoltare il Vaticano”, conclude il rapper. Il riferimento, come detto, è al documento del Vaticano sulla castità prematrimoniale, come una virtù da promuovere tra i fidanzati, nonostante sia ormai “in contrasto con la mentalità comune”.

