Fedez, rientrato a casa dopo l’operazione per l’asportazione di un raro tumore al pancreas, è tornato molto attivo sui social dove ha mostrato diversi momenti delle sue ultime giornate passate in famiglia, con i figli. Nella serata di ieri ha poi postato una foto davanti allo specchio con la cicatrice sulla pancia dovuta all’intervento per il tumore: “Non c’è nulla di brutto se è stato il coraggio a causarla”, ha scritto su Instagram.

Nelle storie, invece, ha informato i follower della visita di controllo a cui si è sottoposto in giornata postando una foto insieme a quelli che ha definito “la mia gang di chirurghi preferita”. Presto il cantante racconterà di più della sua malattia (come ha promesso lui stesso) per cercare di dare un aiuto a chi soffre dello stesso problema. “Mi basterà sapere di averne aiutato anche solo uno per essere soddisfatto”, aveva detto.