Le rivelazioni di Fedez: “Ecco come ho scoperto di avere un tumore”

“Ora ho sempre paura di morire”: lo rivela Fedez in una lunga intervista in cui racconta anche come ha scoperto di avere un raro tumore al pancreas per il quale si è sottoposto nei mesi scorsi a un intervento chirurgico.

Intervistato da Vanity Fair, il rapper dichiara di aver scoperto la malattia quasi per caso: “Faccio un esame generale ogni sei mesi. Quando è arrivato il giorno dell’appuntamento, ho litigato con Chiara e mi sono presentato con due ore di ritardo. Mentre mi visitavano, è passata di lì, per caso, una dottoressa che non doveva passare di lì. Ha guardato il monitor e ha ritenuto che il mio pancreas non fosse proprio nella norma. Le devo la vita”.

Il giorno seguente la scoperta del tumore, Fedez rivela di aver avuto paura: “Però ho voluto sapere tutto. Tutto. I medici sono stati chiari: da questa operazione puoi uscire vivo, morire nei giorni successivi, oppure non farcela durante l’intervento. È durata sei ore e mezza. Ma è andata bene e ora sono fuori pericolo, diciamo, al 99 per cento”.

“Penso che nella vita si cambi sempre – ha aggiunto il cantante spiegando come è cambiata la sua vita dopo la malattia – Però poi ci sono avvenimenti che ti fanno cambiare profondamente. Sì, sono cambiato tantissimo. E sì, mi sono successe cose che avrei preferito non accadessero, ma l’epilogo mi fa ritenere molto fortunato. Mi tocco sempre i coglioni quando dico queste cose!”.

“Sono cambiato con tutti. Ho compreso soprattutto quanto sia una perdita di tempo prestare il fianco a polemiche facili. Una volta mi facevo guidare dalla pancia, adesso ho priorità diverse perché il tempo che abbiamo su questa terra è limitato. E io non lo voglio più sprecare”.

“Sono un pezzo di merda come sempre – ha dichiarato Fedez – Semplicemente le esternazioni che prima facevo in pubblico ora le tengo per me”.

“Ora ho sempre paura di morire. Il mio mantra è uno: vivere abbastanza per essere ricordato dai miei figli. Lo so, è un mantra un po’ triste, ma è l’unica cosa veramente importante per me. La vera paura è che mi possa venire una recidiva. Però non dovrebbe succedere. E non succederà” ha dichiarato il rapper.