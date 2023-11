Bobo Tv, Vieri riceve il Tapiro d’Oro: “Chi parla di soldi è un vigliacco”

Dopo l’addio di Nicola Ventola, Lele Adani e Antonio Cassano alla Bobo Tv e il cambio di format della trasmissione in onda su Twitch, Christian Vieri a Striscia la Notizia torna sull’argomento mandando un chiaro messaggio a chi ha parlato di motivi economici dietro la rottura tra gli ex colleghi.

L’ex calciatore, infatti, ha ricevuto il Tapiro d’Oro da Valerio Staffelli, la cui consegna verrà trasmessa nella puntata in onda nella serata di mercoledì 8 novembre su Canale 5.

“Non è vero niente – risponde Vieri alla domanda di Staffelli se fosse vero che volesse decidere tutto lui – Ognuno dice quello che vuole, ma per me non ha senso rispondere. Certe cose rimangono private”.

“Possiamo dire che dopo qualche anno era giusto cambiare. Abbiamo finito, è la vita” ha aggiunto Christian Vieri.

E alla domanda sul misterioso quinto uomo che voleva inserirsi come fatto intendere da Antonio Cassano sempre a Striscia la Notizia, Vieri risponde: “Non so nemmeno chi sia questo quinto uomo. E non è neanche vero che io non volessi fare i teatri. Ma a tutti quei maiali, vigliacchi e topi di fogna che dicevano che la motivazione fosse economica una cosa la dico: siete dei falliti”.

Quest’ultimo messaggio, in particolare, sembrerebbe essere indirizzato a Fabrizio Corona che sul suo sito aveva parlato di problemi di “soldi e potere” dietro la rottura tra gli ex colleghi della Bobo Tv.