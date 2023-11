Il mistero della Bobo Tv, il retroscena dopo le parole di Cassano: “C’entra una quinta persona, ecco chi è”

Il mistero della Bobo Tv, il retroscena dopo le parole di Cassano

Perché Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani hanno lasciato la Bobo Tv? È quello che si stanno chiedendo numerosi utenti, ancora spaesati dall’improvviso cambio di format andato in scena nella serata di ieri, lunedì 6 novembre, che ha visto alcuni youtuber e creator sostituire gli ex colleghi di Christian Vieri.

Sul web si rincorrono i retroscena, soprattutto dopo le parole di Antonio Cassano a Striscia la Notizia. L’ex giocatore della Roma, infatti, ha dichiarato al tg satirico: “I soldi non c’entrano niente. La Bobo Tv è un progetto che abbiamo creato assieme con condivisione e amicizia. Quando la condivisione viene meno, allora ognuno va per la sua strada”.

E ancora: “Noi tre (Cassano, Adani e Ventola, ndr) avevamo un’idea, volevamo andare avanti come sempre. Ma per farlo serve che si decida in quattro: non deve decidere uno solo e non si deve decidere in cinque”.

Ma chi sarebbe questa quinta persona citata da Antonio Cassano? Secondo l’utente Anatomia di un istante si tratterebbe di Costanza Caracciolo, l’ex Velina compagna di Christian Vieri.

La tesi, sostenuta dall’utente su X, infatti, è che la Futura Management, l’agenzia che cura gli interessi di Costanza Caracciolo, sarebbe intervenuta nell’organizzazione del programma per cambiare il format della trasmissione in onda su Twitch.