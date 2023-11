Bobo Tv, Cassano riceve il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia

La fine della Bobo Tv come l’abbiamo imparata a conoscere sta facendo discutere sui social, ma non solo. La brusca interruzione del rapporto “lavorativo” tra Vieri, Cassano, Adani e Ventola ha attirato l’attenzione di Striscia la Notizia che ha consegnato un Tapiro d’Oro ad Antonio Cassano (stasera la messa in onda del servizio su Canale 5). “I soldi non c’entrano niente, quelli li ho per tutta la vita”, ha risposto l’ex attaccante di Roma e Sampdoria alle voci che sostenevano che alla base della separazione si fossero questioni economiche.

“La BoboTv è un progetto che abbiamo creato assieme – ha proseguito Cassano – con condivisione e amicizia. Quando la condivisione viene meno, allora ognuno va per la sua strada”. Poi quando Staffelli lo ha incalzato chiedendogli se Vieri volesse “comandare”, Cassano ha risposto: “Dovresti chiederlo a lui. Nella mia vita le uniche persone che possono comandarmi sono mia moglie e i miei figli”. E ancora: “Noi tre (Cassano, Adani e Ventola, ndr) avevamo un’idea, volevamo andare avanti come sempre. Ma per farlo serve che si decida in quattro: non deve decidere uno solo e non si deve decidere in cinque”, ha concluso Cassano facendo intendere che ci sia una quinta figura.