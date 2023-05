Victoria Cabello: “Non sono sposata né fidanzata e non ho figli, ecco perché sembro più giovane”

Victoria Cabello: “Non ho figli, ecco perché sembro più giovane”

A pochi giorni dal suo ritorno in tv con Viaggi pazzeschi, il programma in onda su Tv8 a partire dal prossimo 23 maggio, Victoria Cabello si racconta in un’intervista al settimanale F.

Vincitrice dell’edizione 2022 di Pechino Express in coppia con Paride Vitale, la conduttrice ha dichiarato: “Quando mi chiedono: ‘Ma cosa fai per avere questa pelle?’, rispondo: ‘Non sono sposata né fidanzata, e non ho figli’. Questo mi toglie dieci anni sicuri”.

E a proposito di figli Victoria Cabello rivela: “Non ho mai sentito quella spinta ad averli. Mi sono concentrata sul realizzare me stessa, forse sono stata molto egoista. Ma non ho nessun senso di colpa e non mi sono mai pentita. Ammiro tantissimo uomini e donne che crescono figli in età adolescenziale e che gestiscono rapporti molto complessi, io non credo sarei stata in grado”.

Tra i tanti temi toccati durante l’intervista anche quello relativo alla malattia di Lyme, che le è stata diagnosticata ormai diverso tempo fa: “Ora sto bene. La malattia di Lyme è molto complessa e difficile da diagnosticare. I sintomi sono i più diversi: a me si inceppavano le parole, non avevo assolutamente più memoria, per il mio lavoro un disastro. E non sapevo se sarei mai tornata indietro. La strada per arrivare a una diagnosi, poi, è stata lunghissima”.

“Quando mi sono ammalata stavo con una persona stupenda, non famosa – rivela la conduttrice – era un medico tra l’altro. Ma proprio perché non sono capace di condividere il dolore, ho chiuso la relazione. Sarebbe stato un atto di egoismo tenerlo lì. Adesso lui si è rifatto una vita, è felice, quindi doveva andare così. La mia particolarità è restare amica degli ex”.

Sul come faccia, Victoria Cabello afferma: “Quando una persona è stata così tanto nella tua vita, faccio fatica a tagliare. Magari c’è un momento fisiologico all’inizio in cui ti eviti se è finita male, ma poi io sono per il perdono. Lasciare andare. Alla fine la vita è troppo breve per restare incazzati. E poi non voglio avere addosso energie negative… dopo il medico ho avuto qualche storia, breve. Tutte le mie amiche sono fidanzate, sposate, e molte felicissime in quella situazione – altre meno – ma io non so se potrei rinunciare a questa libertà. Poi, certo, se capita…”.