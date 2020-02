Vasco Rossi minacciato di morte, il cantante risponde sui social

Vasco Rossi minacciato di morte. “Morirai per mano mia bastardo tossicodipendente”, questo è il commento lasciato su un post Facebook al cantante, che non ha perso tempo e anziché ignorare la minaccia, ha prontamente risposto a testa alta.

“Ti aspetto amico… e portati con te anche quello che ti ha messo il like”, riferendosi a chi ha sostenuto il commento dell’hater. Vasco non ha neanche nascosto il nominativo della persona interessata e ha ripreso il commento in uno screen, per poi pubblicarlo su Facebook e commentarlo.

Oltre alla battuta, però, Vasco ha riposto fiducia anche nella polizia postale, facendo scattare la denuncia.

Vasco ha specificato: “Di Auguri di morire ne avevo già ricevuti tanti ma devo dire che è la prima volta che ricevo una minaccia così precisa”. Poi, nei video, il Blasco ha dichiarato: “Avevo ricevuto degli auguri di morte tante volte ma minacce dirette di morte ancora no questa è la prima volta. Bene io sono qui e non mi muovo. Amico, non mi fai paura, la fregatura ormai non la prendo più”.

