Modella 25enne esclusa da Miss Italia per delle foto di nudo su OnlyFans: “Deve restituire fascia e corona”

Vanessa Zeneli, modella 25enne finalista di Miss Friuli-Venezia Giulia 2025, ha dovuto rinunciare a titolo e fascia nonché alla possibilità di partecipare a Miss Italia per alcune foto di nudo pubblicate su OnlyFans, la piattaforma che propone contenuti per adulti attraverso la sottoscrizione di un abbonamento. L’indossatrice, infatti, secondo quanto scrive il Corriere della Sera avrebbe ricevuto due mail dall’organizzatrice della competizione regionale Paola Rizzotti e da Patrizia Mirigliani, fondatrice di Miss Italia, in cui le veniva notificato di aver violato l’articolo 8 del regolamento che prevede l’esclusione di qualsiasi candidata al concorso che abbia “profili in siti web dove sia consentita o praticata l’immissione e la condivisione di contenuti per adulti o di carattere pornografico o scabroso”.

Vanessa Zeneli ha ammesso sin da subito di aver posato nuda ma sottolineato anche che Paola Rizzotti ne sarebbe stata a conoscenza. “Avevo detto a Paola Rizzotti dei miei scatti di nudo, ma lei mi ha risposto che mi volevano nel concorso, così ho accettato” ha rivelato la modella. La giovane, poi, non esclude che la sua esclusione possa essere stata opera di una persona esterna: “Ho uno stalker online da anni che ha segnalato via mail, sia a Miss Trieste che a Miss Friuli, dei link che fanno riferimento a siti per adulti. Al loro interno ci sono delle mie foto di nudo estremamente ritoccate. In pratica le ha segnalate ai due concorsi a cui ho partecipato, scrivendo anche che sarei stata eliminata da Miss Italia, cosa che però non mi era ancora stata comunicata”.