Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:01
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Spettacoli

Modella 25enne esclusa da Miss Italia per delle foto di nudo su OnlyFans: “Deve restituire fascia e corona”

Immagine di copertina

Vanessa Zeneli contro l'organizzazione del concorso: "Sapevano fin dall'inizio dei miei scatti di nudo"

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Vanessa Zeneli, modella 25enne finalista di Miss Friuli-Venezia Giulia 2025, ha dovuto rinunciare a titolo e fascia nonché alla possibilità di partecipare a Miss Italia per alcune foto di nudo pubblicate su OnlyFans, la piattaforma che propone contenuti per adulti attraverso la sottoscrizione di un abbonamento. L’indossatrice, infatti, secondo quanto scrive il Corriere della Sera avrebbe ricevuto due mail dall’organizzatrice della competizione regionale Paola Rizzotti e da Patrizia Mirigliani, fondatrice di Miss Italia, in cui le veniva notificato di aver violato l’articolo 8 del regolamento che prevede l’esclusione di qualsiasi candidata al concorso che abbia “profili in siti web dove sia consentita o praticata l’immissione e la condivisione di contenuti per adulti o di carattere pornografico o scabroso”.

Vanessa Zeneli ha ammesso sin da subito di aver posato nuda ma sottolineato anche che Paola Rizzotti ne sarebbe stata a conoscenza. “Avevo detto a Paola Rizzotti dei miei scatti di nudo, ma lei mi ha risposto che mi volevano nel concorso, così ho accettato” ha rivelato la modella. La giovane, poi, non esclude che la sua esclusione possa essere stata opera di una persona esterna: “Ho uno stalker online da anni che ha segnalato via mail, sia a Miss Trieste che a Miss Friuli, dei link che fanno riferimento a siti per adulti. Al loro interno ci sono delle mie foto di nudo estremamente ritoccate. In pratica le ha segnalate ai due concorsi a cui ho partecipato, scrivendo anche che sarei stata eliminata da Miss Italia, cosa che però non mi era ancora stata comunicata”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Carosello Carosone: tutto quello che c’è da sapere sul film in replica su Rai 1
TV / Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3
TV / Poveri ma ricchi: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Carosello Carosone: tutto quello che c’è da sapere sul film in replica su Rai 1
TV / Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3
TV / Poveri ma ricchi: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Elvis: tutto quello che c’è da sapere sul film
Spettacoli / Marco Santin della Gialappa's Band litiga con uno spettatore su Israele e Gaza
Musica / L'assistente di Fedez: "Per lavorare con lui serve tanta pazienza"
Spettacoli / Licia Colò: “Mi hanno fatta fuori dalla Rai, non sono stata zitta e l’ho pagata”
TV / Ascolti tv domenica 24 agosto: Imma Tataranni 3, La notte nel cuore, Report
TV / Imma Tataranni 3: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata (replica)
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 12esima puntata
Ricerca