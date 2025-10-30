Vanessa Incontrada: “Giorgia Meloni mi spaventa, la sua ideologia non mi appartiene”

Vanessa Incontrada torna a parlare della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In un’intervista a Vanity Fair, infatti, la conduttrice ha dichiarato a proposito della premier: “Mi spaventa, la sua ideologia non mi appartiene. Vengo da una famiglia di tradizione socialista, da una cultura, da un modo di vivere diverso da quello che vedo oggi. Non solo l’Italia, mi fa paura il mondo, che per tanti aspetti non riconosco più”. La presentatrice parla anche del ddl Valditara che vieta l’educazione sessuo-affettiva anche alle scuole medie: “Penso sia una decisione indegna. La sessualità fa parte di noi. È giusto far comprendere ai più giovani come si scopre, le problematiche che ci possono essere, quanto è bello il rapporto sessuale tra due persone, che siano dello stesso sesso o meno. Proveranno emozioni che non conoscono, che non hanno mai provato prima. Mi auguro che non passi, e lo dico: lotto contro questa cosa”.

Diverso, invece, il giudizio sul premier spagnolo Pedro Sanchez: “A me piace molto. Ha sicuramente i suoi pro e i contro, nessuno è perfetto, ma sono molto vicina al modo in cui sta rappresentando il Paese”. E sulla proposta di Sanchez di inserire il diritto all’aborto nella costituzione, Vanessa Incontrada afferma: “Non riesco a capire perché quasi nel 2026 siamo ancora a discutere sul matrimonio omosessuale e sull’aborto, che dovrebbero essere già in Costituzione. Mi arrabbio molto quando sento dire che l’aborto è un atto immorale, che lo dica poi una politica che dovrebbe rappresentarci… La libertà è nell’essere umano. E l’amore è amore”.

Alla domanda sul perché i modelli femminili stiano tornando a essere più conservatori, la presentatrice risponde: “Non so perché stia succedendo. Il punto è che c’è qualcuno che vota queste persone, c’è chi vota determinate ideologie, ed è questo che non riesco a comprendere. Sapere che c’è un Vannacci che va in giro a diffondere certi messaggi mi spaventa, ho il terrore di ritrovarmi in mano a queste persone”. Tuttavia, le regionali in Toscana, dove Vanessa Incontrada vive, sono “state una batosta per questo signore. C’è ancora qualcuno che la pensa diversamente!”.

Non è la prima volta che Vanessa Incontrada esprime le sue idee politiche. Già nel 2022, poco prima delle elezioni politiche che incoronarono Giorgia Meloni, la conduttrice parlò così della premier: “Non amo e non condivido il suo tipo di politica. La manifestazione a cui ha partecipato in Spagna con Vox mi ha scosso molto, perché conosco bene Vox, portavoce di un estremismo di destra per me inconcepibile. Da una donna io mi aspetto libertà, apertura mentale, invece sento discorsi che me la fanno sembrare un politico del 1920. Io credo anche nelle regole, ci devono essere, ma su certi temi — l’aborto, l’inseminazione artificiale, l’adozione, le famiglie che non devono essere per forza uomo-donna — dovremmo essere già avanti, invece percepisco che con un politico come lei retrocediamo. E mi spaventa. Vorrei ascoltare parole di libertà, non solo libertà di parola”.