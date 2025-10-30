Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 15:53
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Spettacoli

Vanessa Incontrada: “Giorgia Meloni mi spaventa, la sua ideologia non mi appartiene”

Immagine di copertina

La conduttrice torna a parlare della premier

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Vanessa Incontrada torna a parlare della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In un’intervista a Vanity Fair, infatti, la conduttrice ha dichiarato a proposito della premier: “Mi spaventa, la sua ideologia non mi appartiene. Vengo da una famiglia di tradizione socialista, da una cultura, da un modo di vivere diverso da quello che vedo oggi. Non solo l’Italia, mi fa paura il mondo, che per tanti aspetti non riconosco più”. La presentatrice parla anche del ddl Valditara che vieta l’educazione sessuo-affettiva anche alle scuole medie: “Penso sia una decisione indegna. La sessualità fa parte di noi. È giusto far comprendere ai più giovani come si scopre, le problematiche che ci possono essere, quanto è bello il rapporto sessuale tra due persone, che siano dello stesso sesso o meno. Proveranno emozioni che non conoscono, che non hanno mai provato prima. Mi auguro che non passi, e lo dico: lotto contro questa cosa”.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da TPI (@tpi)

Diverso, invece, il giudizio sul premier spagnolo Pedro Sanchez: “A me piace molto. Ha sicuramente i suoi pro e i contro, nessuno è perfetto, ma sono molto vicina al modo in cui sta rappresentando il Paese”. E sulla proposta di Sanchez di inserire il diritto all’aborto nella costituzione, Vanessa Incontrada afferma: “Non riesco a capire perché quasi nel 2026 siamo ancora a discutere sul matrimonio omosessuale e sull’aborto, che dovrebbero essere già in Costituzione. Mi arrabbio molto quando sento dire che l’aborto è un atto immorale, che lo dica poi una politica che dovrebbe rappresentarci… La libertà è nell’essere umano. E l’amore è amore”.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da TPI (@tpi)

Alla domanda sul perché i modelli femminili stiano tornando a essere più conservatori, la presentatrice risponde: “Non so perché stia succedendo. Il punto è che c’è qualcuno che vota queste persone, c’è chi vota determinate ideologie, ed è questo che non riesco a comprendere. Sapere che c’è un Vannacci che va in giro a diffondere certi messaggi mi spaventa, ho il terrore di ritrovarmi in mano a queste persone”. Tuttavia, le regionali in Toscana, dove Vanessa Incontrada vive, sono “state una batosta per questo signore. C’è ancora qualcuno che la pensa diversamente!”.

Non è la prima volta che Vanessa Incontrada esprime le sue idee politiche. Già nel 2022, poco prima delle elezioni politiche che incoronarono Giorgia Meloni, la conduttrice parlò così della premier: “Non amo e non condivido il suo tipo di politica. La manifestazione a cui ha partecipato in Spagna con Vox mi ha scosso molto, perché conosco bene Vox, portavoce di un estremismo di destra per me inconcepibile. Da una donna io mi aspetto libertà, apertura mentale, invece sento discorsi che me la fanno sembrare un politico del 1920. Io credo anche nelle regole, ci devono essere, ma su certi temi — l’aborto, l’inseminazione artificiale, l’adozione, le famiglie che non devono essere per forza uomo-donna — dovremmo essere già avanti, invece percepisco che con un politico come lei retrocediamo. E mi spaventa. Vorrei ascoltare parole di libertà, non solo libertà di parola”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Spettacoli / Paola Barale: “Alla soglia dei 60 anni un po’ mi dispiace diventare grande, ma sono ancora croccante”
Spettacoli / La telefonata in macchina e il dolore della produzione di Ballando: il dramma di Andrea Delogu
Spettacoli / Grave lutto per Andrea Delogu: morto in un incidente stradale il fratello Evan
Ti potrebbe interessare
Spettacoli / Paola Barale: “Alla soglia dei 60 anni un po’ mi dispiace diventare grande, ma sono ancora croccante”
Spettacoli / La telefonata in macchina e il dolore della produzione di Ballando: il dramma di Andrea Delogu
Spettacoli / Grave lutto per Andrea Delogu: morto in un incidente stradale il fratello Evan
TV / Ascolti tv mercoledì 29 ottobre: Montalbano, This is me, Chi l’ha visto?
TV / Il Commissario Montalbano – La rete di protezione stasera su Rai 1: tutte le informazioni sull’episodio
TV / Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 29 ottobre 2025 su Rai 3
TV / This is Me 2025: le anticipazioni e gli ospiti della terza puntata
TV / Hercules – La leggenda ha inizio: tutto quello che c’è da sapere sul film
Spettacoli / Belen Rodriguez e la lite con la sorella Cecilia: "Ho fatto una marachella grave"
Ricerca