Come sempre è un fiume in piena Valeria Marini, che si è raccontata in un’intervista al Corriere della Sera. La showgirl ha parlato della sua forte fede, tanto che in passato aveva valutato l’ipotesi di entrare in convento e farsi suora. “Prego tutte le sere: Ave Maria, Padre nostro e Gloria al padre. Ma va bene anche una preghiera che ti viene dal cuore a seconda del momento: essere forte, non farmi prendere dallo sconforto, la salute di mia madre… Non c’è domenica che non senta l’Angelus, spesso lo condivido anche sui social: questo Papa è un santo, vorrei tanto conoscerlo”.

Marini rivela quindi di aver avvertito il desiderio un anno fa di prendere i voti in un momento di difficoltà. “Ma poi ho capito che questa scelta non può essere una fuga dalle difficoltà, non sarebbe giusto. La scelta giusta è pregare, aiutare gli altri ed essere una cattolica praticante”. Probabilmente a farle cambiare idea potrebbe essere stato il suo nuovo amore. Secondo i rumors, si tratterebbe di Eddy Siniscalchi, un imprenditore napoletano, di 20 anni più giovane. “L’età è solo un numero. È meraviglioso, mi fa sognare, mi chiama “Vita mia”. Facciamo l’amore dalla mattina alla sera”, spiega la showgirl. Intanto Marini si sta preparando per far parte della prossima edizione di Tale e Quale show, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti: “Ho studiato canto per il provino e continuerò a prendere lezioni”.

Leggi anche: Valeria Marini: “A 15 anni mia madre mi ha fatto abortire a mia insaputa”