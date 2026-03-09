Valeria Marini ancora contro Nino Frassica: “Non fa ridere nessuno, voglio le sue scuse in tv”

Valeria Marini ancora contro Nino Frassica. La showgirl aveva attaccato il comico dopo che quest’ultimo aveva proposto una gag al Festival di Sanremo 2026 ironizzando sugli effetti di un ritocchino alle labbra. Nel corso di Che tempo che fa, in onda sul Nove nella serata di domenica 8 marzo, l’attore è tornato sull’argomento proponendo un nuovo sketch: “Volevo chiudere il pezzo di questa sera chiedendo scusa a Valeria. Chiedo scusa a Valeria. Ho deciso di scusarmi pubblicamente. Lo faccio perché le avevo promesso di andare a vedere il suo ultimo film, La Gioia. Quindi chiedo scusa a Valeria Golino”.

Frassica: “Chiedo pubblicamente scusa a Valeria. Le avevo promesso di andare a vedere il suo ultimo film. Scusa Valeria Golino” #CTCF pic.twitter.com/Mm628UlP8Z — Il Grande Flagello (@grande_flagello) March 9, 2026

Una gag, però, che non è piaciuta a Valeria Marini, la quale, interpellata dall’Adnkronos, ha dichiarato: “Io sono notoriamente una molto ironica, per cui se avesse fatto ridere sarei stata la prima a farlo, invece trovo che il suo atteggiamento sia una mancanza di rispetto nei miei confronti. Frassica mi conosce da quando ero ragazzina, abbiamo fatto insieme uno dei miei primi programmi, per cui non capisco il motivo di questo accanimento. È inutile che mi scriva in privato: ‘Ti voglio bene’. Pensa se mi voleva male!. A questo punto le scuse me le deve fare pubblicamente ma faccia a faccia, magari nel corso di un programma televisivo, così magari ci ridiamo sopra insieme”.