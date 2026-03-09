Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:06
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Spettacoli

Valeria Marini ancora contro Nino Frassica: “Non fa ridere nessuno, voglio le sue scuse in tv”

Immagine di copertina
Credit: AGF

Nuovo affondo della showgirl contro il comico

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Valeria Marini ancora contro Nino Frassica. La showgirl aveva attaccato il comico dopo che quest’ultimo aveva proposto una gag al Festival di Sanremo 2026 ironizzando sugli effetti di un ritocchino alle labbra. Nel corso di Che tempo che fa, in onda sul Nove nella serata di domenica 8 marzo, l’attore è tornato sull’argomento proponendo un nuovo sketch: “Volevo chiudere il pezzo di questa sera chiedendo scusa a Valeria. Chiedo scusa a Valeria. Ho deciso di scusarmi pubblicamente. Lo faccio perché le avevo promesso di andare a vedere il suo ultimo film, La Gioia. Quindi chiedo scusa a Valeria Golino”.

Una gag, però, che non è piaciuta a Valeria Marini, la quale, interpellata dall’Adnkronos, ha dichiarato: “Io sono notoriamente una molto ironica, per cui se avesse fatto ridere sarei stata la prima a farlo, invece trovo che il suo atteggiamento sia una mancanza di rispetto nei miei confronti. Frassica mi conosce da quando ero ragazzina, abbiamo fatto insieme uno dei miei primi programmi, per cui non capisco il motivo di questo accanimento. È inutile che mi scriva in privato: ‘Ti voglio bene’. Pensa se mi voleva male!. A questo punto le scuse me le deve fare pubblicamente ma faccia a faccia, magari nel corso di un programma televisivo, così magari ci ridiamo sopra insieme”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Guerrieri: la nuova serie con Alessandro Gassmann in onda su Rai 1
Spettacoli / Fabrizio Biggio si commuove in tv: "Fiorello ha creduto in me quando nessuno lo faceva"
Spettacoli / Il ritorno di Pucci dopo il caso Sanremo: “La gente vuole ridere, vuole ridere due ore”
Ti potrebbe interessare
TV / Guerrieri: la nuova serie con Alessandro Gassmann in onda su Rai 1
Spettacoli / Fabrizio Biggio si commuove in tv: "Fiorello ha creduto in me quando nessuno lo faceva"
Spettacoli / Il ritorno di Pucci dopo il caso Sanremo: “La gente vuole ridere, vuole ridere due ore”
TV / Ascolti tv domenica 8 marzo: Imma Tataranni 5, Chi vuol essere milionario
TV / Imma Tataranni 5: il cast (attori e personaggi) della serie su Rai 1
TV / Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 8 marzo 2026, su Rai 3
TV / Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 8 marzo
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 8 marzo 2026
TV / Divorzio a Las Vegas: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 8 marzo 2026
Ricerca