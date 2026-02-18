Icona app
Spettacoli

Un Posto al Sole, anticipazioni 18 febbraio: chi rischia la vita

Anticipazioni Un Posto al Sole, il personaggio che rischia la vita - Credit AGF
UN PERSONAGGIO POTREBBE MORIRE, LO SPOILER TRAGICO CHE SCONVOLGE TUTTI

La puntata di Un Posto al Sole che andrà in onda questo mercoledì sera preannuncia un doloroso colpo di scena, ebbene un personaggio potrebbe rischiare di morire. Un episodio che sconvolgerà gli animi di altri personaggi, dando il via a una serie di eventi.

Quella di stasera, dunque, sarà una puntata carica di tensione, del resto l’amatissima soap opera di Rai 3 ha iniziato il 2026 con “il botto”, tanti colpi di scena, eventi inaspettati e chi ne ha più ne metta.

Un Posto al Sole, chi rischierà la vita?

Nella puntata andata in onda martedì 17 febbraio abbiamo visto che Roberto Ferri ha saputo che la figlia Cristina, nell’incidente in cui è rimasta coinvolta con la madre Greta e il patrigno, ha riportato solo una frattura. Sarà lui a dover dire alla ragazza cosa è accaduto, ma soprattutto dovrà comunicarle che la madre è in grave pericolo di vita.

cosa succede un posto al sole
Spoiler drammatico a Un Posto al Sole, rischia di morire – Credit AGF

Se la giovane se l’è cavata con una frattura, Greta è arrivata in ospedale in condizioni molto critiche e, secondo le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole che andrà in onda questo mercoledì sera, pare che Ferri dovrà comunicare alla figlia quello che sta succedendo e il fatto che la madre – purtroppo – potrebbe non farcela. Sarà un momento molto duro per l’imprenditore che mostrerà come abbia difficoltà a gestire questo lato emotivo della sua vita, oltre che il rapporto con la figlia.

Nella puntata di Un Posto al Sole di questa sera vedremo che il rapporto di Gianluca e Anna potrebbe evolversi, mentre pare che gli inquirenti – grazie alla visione di alcune telecamere di videosorveglianza presenti nei pressi della villetta in cui hanno compiuto il furto – potrebbero scoprire che i responsabili della rapina son Eduardo e Stella e la loro banda. Quello di questo mercoledì, quindi, sarà un appuntamento davvero molto intenso, assolutamente da non perdere.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, secondo le anticipazioni delle prossime puntate della soap, pare che Cristina sarà dimessa e andrà a stare a casa di Roberto e Marina. La sua permanenza dal padre sarà molto difficile per la ragazza, emergeranno fuori tutti i problemi riguardanti il loro rapporto e, proprio quando la Giordano proverà a rassicurarla del grande amore che il padre prova nei suoi confronti, lei si lascerà andare alla disperazione. Non si saprà ancora, però, se la madre riuscirà a salvarsi e si riprenderà. Gianluca continuerà ad avvicinarsi ad Anna, ma un confronto con la ragazza metterà in crisi il giovane Palladini, che metterà in discussione i progetti sul futuro. Alberto, intanto, avrà un nuovo incontro con Anna e la cosa potrebbe riaprire questioni che sembravano superate.

Ricerca