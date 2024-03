Dopo 50 anni di carriera e 80 milioni di dischi venduti, Umberto Tozzi annuncia il suo addio alle scene. Un annuncio che arriva da un tempio della musica come l’Olympia di Parigi. L’ultima notte rosa – The final tour, il suo ultimo giro di concerti, prenderà il via il 20 giugno a Roma, alle Terme di Caracalla, poi piazza San Marco a Venezia il 7 luglio per poi toccare Romania, Francia, Germania, Bulgaria, ancora Italia, Svizzera, Croazia, Austria, Stati Uniti, Canada, l’Olympia di Parigi. Gran finale in Australia con quattro concerti a ottobre 2025. Nell’occasione, Tozzi ha presentato il nuovo singolo realizzato con Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, una versione inedita di Donna amante mia.

“Ci stavo pensando da tempo, ha passato due anni molto difficili per motivi di salute e ho pensato di non poter più salire sul palco. Ho superato tutto, ma ho messo a punto questa idea e volevo realizzare dei sogni: fare dei concerti con una big band, che penso regalerà maggiore emozione alle canzoni, e poi potrò presentare 4 nuove canzoni che faranno parte di un nuovo album di inediti che uscirà in autunno”, ha spiegato Tozzi. “Ormai sono 50 anni che sono in tour, si sente anche un po’ di stanchezza. Canterò a Caracalla, poi finirò in Australia, sono eventi meravigliosi ma molto faticosi. Rinunciare all’adrenalina dei live è complicato, ma c’è un tempo per tutto”.

In cosa è cambiato Tozzi dopo la malattia? “Mi sento molto più socievole, sono molto felice di incontrare la gente e anche i giornalisti, per me è un giorno di festa. Si vive molto di più, si ama di più e si spera di più”. Cosa accadrà dopo l’ultimo tour mondiale? “So che sarà faticoso anche perché poi 30 concerti, magari aumenteranno e saranno anche di più. Cosa farò dopo ancora non lo so. Magari ci sarà il desiderio di comporre qualche colonna sonora, ma c’è ancora tanto tempo per pensarci”. In quest’ultimo tour ovviamente non mancheranno tutte le sue hit, come Ti Amo”, “Tu”, “Gloria”, “Stella Stai”, “Notte Rosa”, “Si Può Dare Di Più”, “Gente di Mare”, “Gli altri Siamo Noi” e “Io Muoio Di Te”.