Tra i tanti vip che in questi giorni drammatici hanno detto la loro sulla guerra in Ucraina c’è anche Alena Seredova. La bella modella della Repubblica Ceca, nata e cresciuta a Praga prima di trasferirsi in Italia, ha ammesso di aver paura della guerra. La showgirl ha condiviso sui social con i suoi fan la preoccupazione per l’escalation del conflitto russo-ucraino. “Questa mattina mi sono svegliata in un posto meraviglioso. Lo vedete in foto – ha scritto nella didascalia che accompagnava la foto di un paesaggio di campagna –. E, ancora una volta, mi sono sentita una donna estremamente fortunata. Una donna che oggi vive e lavora in Italia, il Paese che mi ha accolto, che amo, dove sono nati i miei figli”.

Il pensiero di Alena Seredova è quindi andato ai familiari che sono rimasti a Praga, una città molto vicina al fronte di guerra: “Questa donna che oggi scrive queste poche righe è anche una figlia dell’Est Europa, nata a Praga, in Cecoslovacchia, praticamente dieci anni prima della caduta del muro di Berlino. So cosa si prova a vivere nella paura, nel timore, nell’incertezza. Pensavo che non avremmo mai più vissuto tutto questo, pensavo che mai saremmo più stati alle prese con questi sentimenti”.

La modella, come ricorderete, è stata legata a Gianluigi Buffon, con il quale ha avuto due figli. Attualmente è impegnata con l’imprenditore Alessandro Nasi, da cui nel 2020 ha avuto una figlia. “Credevo, credo, in un’Europa unita e in mondo senza muri, senza bombe, senza paura – ha detto la Seredova prima di concludere –. Ho paura per il mondo che lasceremo ai nostri figli e per il mondo che già c’è adesso. Ho paura per la mia famiglia che è a Praga ed è cosi vicina a tutto quel dolore che mai pensavamo potesse tornare a occupare le nostre vite”.