GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – “Vogliamo denazificare l’Ucraina”: con queste parole, pronunciate nella giornata di ieri, giovedì 24 febbraio, il presidente Putin ha dato il via all’invasione della Russia. Un’operazione militare iniziata all’alba e che ha causato 137 militari uccisi e 316 rimasti feriti, oltre che decine di civili morti e feriti in bombardamenti effettuati in diverse città dell’Ucraina. Nel cuore della notte tra giovedì e venerdì, le forze ucraine potrebbero aver abbattuto un missile o un aereo russo sulla capitale Kiev, secondo fonti della Ukrainska Pravda. I leader del G7, riuniti in un vertice d’emergenza, hanno condannato le azioni di Putin affermando di essere pronti ad agire sui “mercati globali dell’energia”, mentre Biden ha dichiarato che Putin “pagherà le conseguenze della guerra”. Di seguito, tutte le ultime notizie di oggi, venerdì 25 febbraio, sulla guerra tra Ucraina e Russia.

Ore 06.40 – Missili balistici su Kiev: suonano le sirene anche a Leopoli – Poco prima delle 7 ora locale, le 6 in Italia, sono suonate le sirene degli allarmi antiaereo a Kiev e a Leopoli, nell’ovest del Paese. La capitale ucraina prima dell’alba è stata colpita da un attacco “con missili cruise o balistici”, ha detto il consigliere del ministero dell’Interno Anton Gerashchenko, mentre la Cnn ha parlato di due forti esplosioni nel centro di Kiev e di una terza a distanza.

Ore 06.35 – Udite altre tre esplosioni in zona sud-ovest di Kiev – Altre tre esplosioni sono state udite nitidamente all’alba nelle zone periferiche di Kiev. Lo riporta la Cnn. La zona interessata sarebbe quella sud-ovest della capitale ucraina.

Ore 06.30 – Due palazzi in fiamme a Kiev – Due palazzi che ospitano appartamenti sono in fiamme nel settore sud-est di kiev: lo indicano foto diffuse dai servizi di soccorso dell’ucraina, rilanciate anche da testate locali. Secondo le ricostruzioni disponibili, l’incendio sarebbe divampato dopo che un aereo, verosimilmente russo, è stato intercettato in volo dalla contraerea. Stando al quotidiano Kyiv Independent, almeno tre persone sono rimaste ferite in modo grave. I soccorritori hanno riferito di un rischio di crollo. In precedenza funzionari del ministero dell’interno dell’Ucraina avevano detto dell’abbattimento di un caccia nel settore di Darnytskyi, in una zona residenziale, nel settore sud-orientale della capitale.

Ore 06.20 – Ministro Esteri ucraino: orribile lancio di missili su Kiev – Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha denunciato sul suo account su Twitter, “l’orribile lancio di missili russi su Kiev” che avrebbe provocato almeno 3 feriti. “L’ultima volta che la nostra capitale ha subito qualcosa di simile e’ stato nel 1941, quando e’ stata attaccata dalla Germania nazista. L’Ucraina ha sconfitto quel demone e sconfiggerà anche questo”.

Ore 06.00 – Russi bombardano aeroporto nel nord ovest – Le forze russe hanno iniziato alle 6.10 (le 5.10 ora italiana) a bombardare l’aeroporto di Velyka Omelyana, a 4 chilometri da Rivne, cittadina del nordovest dell’Ucraina a circa 300 chilometri da Kiev e 160 dal confine con la Polonia. Lo ha riferito il capo dell’Aeronautica militare nello scalo.Alcuni residenti testimoniano di violente esplosioni. L’attacco è confermato anche dalle autorità locali. Secondo i militari, c’è stata un’esplosione che ha distrutto la pista di riserva. Nessuno è rimasto ferito, hanno aggiunto.

Ore 05.40 – Difesa ucraina: ‘Russia ha già perso 800 uomini’ – Le forze russe “hanno già perso circa 800 uomini”, secondo il ministero della Difesa ucraino. “Le perdite includono anche sette aerei, sei elicotteri, 130 veicoli corazzati da combattimento e oltre 30 carri armati”, ha aggiunto, citato dal Kyiv Independent.

Ore 05.00 -Missili su Kiev: frammenti di aereo russo cadono su edificio – Un pesante attacco aereo con missili e armi pesanti ha colpito nella notte la capitale ucraina Kiev, ma “la difesa aerea della città ha respinto con successo l’assalto”. Lo riferiscono i media locali precisando che i frammenti di un aereo russo, presumibilmente un drone, e una serie di missili sono stati intercettati e sono caduti su due edifici residenziali. Gli edifici, situati nella parte orientale della città sono andati a fuoco e tre persone sono rimaste ferite, una delle quali versa in condizioni critiche, ha detto il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko.

Ore 4,50 – Avvertite due esplosioni a Kiev – Le forze ucraine potrebbero aver abbattuto un missile o un aereo russo sulla capitale Kiev, secondo fonti della Ukrainska Pravda. Sarebbe questa la fonte delle forti esplosioni udite poco fa nel centro della città.

Intorno alle 4.30 ora locale (le 3.30 in Italia) i residenti nell’area di Osokorki hanno sentito due potenti esplosioni. “Gli attacchi a Kiev con missili da crociera o balistici stanno continuando”, ha scritto su Telegram Anton Gerashchenko, consigliere del ministro dell’Interno. Rottami sarebbero caduti su una casa, dove è scoppiato un incendio.

Ore 04.30 – Zelensky: “Resto qui” – Zelensky ha spiegato che resterà a Kiev e che anche la sua famiglia non lascerà l’Ucraina. “Anche se la Russia – ha aggiunto – mi ha identificato come obiettivo numero uno e i miei familiari come obiettivo numero due”. “Il destino del Paese – ha concluso – dipende dai nostri soldati e dal nostro popolo”.

L’Ucraina “è stata lasciata sola” a combattere la Russia, afferma Zelensky chiedendosi polemicamente: “Chi è pronto a combattere con noi? Non vedo nessuno. Chi è pronto a dare all’Ucraina una garanzia di adesione alla Nato? Tutti hanno paura”, ha detto in un video pubblicato sul sito della presidenza ucraina.

Ore 04.00 – Media: truppe russe a 32 chilometri da Kiev – Le forze meccanizzate russe che erano entrate in Ucraina attraverso la Bielorussia si troverebbero a circa 20 miglia (32 chilometri) da Kiev, secondo due fonti riportate dalla Cnn. Un secondo contingente, entrato in Ucraina dalla Russia, sarebbe un po’ più distante ma sempre in movimento verso Kiev con l’obiettivo di circondare la città e rovesciare il governo ucraino.

Ore 03.30 – Media: checkpoint russi sull’autostrada Sumy-Kiev – Militari russi hanno installato dei posti di blocco stradali sull’autostrada Kiev-Sumy. Lo ha detto al Kyiv Independent il governatore dell’Oblast di Sumy, Serhiy Zhyvytskiy, precisando che molte delle citta’ della regione settentrionale dell’Ucraina sono state circondate dalle forze russe. Un folto gruppo di soldati – ha aggiunto – si sta muovendo dalla regione di Sumy ormai occupata verso Kiev.

