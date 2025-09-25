Zucchero – Sugar Fornaciari: anticipazioni, cast e streaming del documentario

Questa sera, giovedì 25 settembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Zucchero – Sugar Fornaciari, documentario diretto da Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano che ripercorre la vita e carriera artistica dell’artista emiliano. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e cast

“Zucchero – Sugar Fornaciari” è un racconto straordinario attraverso le parole dell’artista e quelle dei suoi colleghi e amici come Bono, Sting, Brian May, Paul Young, Andrea Bocelli, Salmo, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Roberto Baggio, Jack Savoretti, Don Was, Randy Jackson e Corrado Rustici. Un viaggio dell’anima che, grazie a immagini provenienti dagli archivi privati di Zucchero e dal suo tour mondiale “World Wild Tour”, va oltre il ritratto di un musicista di successo arrivando fin dentro i dubbi e le fragilità dell’uomo.

Streaming e tv

Dove vedere Zucchero – Sugar Fornaciari in diretta tv e live streaming? Il documentario, come detto, va in onda stasera – giovedì 25 settembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.