Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:27
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Zucchero – Sugar Fornaciari: tutto quello che c’è da sapere sul documentario

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Zucchero – Sugar Fornaciari: anticipazioni, cast e streaming del documentario

Questa sera, giovedì 25 settembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Zucchero – Sugar Fornaciari, documentario diretto da Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano che ripercorre la vita e carriera artistica dell’artista emiliano. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e cast

“Zucchero – Sugar Fornaciari” è un racconto straordinario attraverso le parole dell’artista e quelle dei suoi colleghi e amici come Bono, Sting, Brian May, Paul Young, Andrea Bocelli, Salmo, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Roberto Baggio, Jack Savoretti, Don Was, Randy Jackson e Corrado Rustici. Un viaggio dell’anima che, grazie a immagini provenienti dagli archivi privati di Zucchero e dal suo tour mondiale “World Wild Tour”, va oltre il ritratto di un musicista di successo arrivando fin dentro i dubbi e le fragilità dell’uomo.

Streaming e tv

Dove vedere Zucchero – Sugar Fornaciari in diretta tv e live streaming? Il documentario, come detto, va in onda stasera – giovedì 25 settembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 19esima puntata
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 19esima puntata
TV / La ricetta della felicità: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
Ti potrebbe interessare
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 19esima puntata
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 19esima puntata
TV / La ricetta della felicità: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
TV / La ricetta della felicità streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / La ricetta della felicità: tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 25 settembre 2025
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 25 settembre 2025
Spettacoli / Giancarlo Magalli: “La Rai fa lavorare persone con una ‘fedina televisiva’ da brivido come Mammucari”
Spettacoli / Giancarlo Magalli di nuovo contro Katia Ricciarelli: "Lasciò Pippo Baudo da solo in ospedale"
TV / Ascolti tv mercoledì 24 settembre: Love Again, Buongiorno mamma 3, Chi l’ha visto?
Ricerca