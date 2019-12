Zootropolis: trama e trailer

Questa sera, domenica 29 dicembre 2019, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda il film d’animazione Zootropolis, prodotto dai Walt Disney Animation Studios e diretto da Byron Howard e Rich Moore. Vincitore dell’Oscar come miglior film d’animazione nel 2017. Il film, 55esimo classico Disney, è stato distribuito nei cinema statunitensi il 4 marzo 2016, mentre in Italia è stato distribuito il 18 febbraio. Ma di cosa parla? Qual è la trama di Zootropolis? Vediamola insieme:

Trama

Judy Hopps, una coniglietta originaria di Bunnyburrow, coltiva il suo sogno d’infanzia di diventare un ufficiale di polizia nella grande città di Zootropolis. Il primo giorno di lavoro viene accolta calorosamente dal simpatico ghepardo Benjamin Clawhauser, ma malgrado abbia frequentato con grandi risultati l’accademia di polizia, Judy è relegata al ruolo di ausiliario del traffico da parte di Capitan Bogo, un bufalo, che dubita del suo potenziale. Nel frattempo, Bogo spiega che negli ultimi tempi a Zootropolis sono scomparsi 14 predatori senza lasciare tracce.

Durante il suo primo giorno di lavoro, Judy si imbatte nella volpe Nick Wilde e nel fennec Finnick, due truffatori. Il giorno seguente, Judy abbandona il suo lavoro per arrestare Duke Donnolesi, una donnola che ha rubato dei bulbi vegetali noti come Midnicampum Holicithias. Bogo la rimprovera, ma una lontra, Mrs. Otterton entra nell’ufficio del Capitano chiedendo a qualcuno di trovare suo marito Emmitt, il quattordicesimo caso di predatore scomparso a Zootropolis. La protagonista si offre di ritrovarle il marito, il capo si ritrova costretto ad accettare poiché l’Assistente del Sindaco, la pecorella Dawn Bellwether, elogia l’intraprendenza di Judy. Bogo concede alla coniglietta 48 ore per trovare Otterton, a condizione che dia le dimissioni se fallisce.

La coniglietta vivrà quindi tantissime peripezie al fianco dalla volpe Nick che la aiuterà nella risoluzione del caso. Riuscirà Judy a ritrovare gli animali scomparsi e risolvere il caso? Non ci resta che goderci lo spettacolo per scoprirlo…

Il trailer di Zootropolis

Di seguito il trailer del film in onda stasera su Canale 5:

