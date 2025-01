Zoom Torino, qual è l’azienda dell’ultima puntata di Boss in incognito 2024 2025: datore di lavoro, location

Al centro della puntata di stasera, 20 gennaio 2025, di Boss in incognito, il docu-reality condotto da Max Giusti, ci sarà Umberto Maccario, Amministratore delegato da circa 4 anni del Gruppo Zoom azienda che conta un fatturato annuo di 17 milioni di euro e occupa 270 dipendenti. Zoom Torino è un bioparco di nuova concezione, lontano dalla vecchia idea di zoo tradizionale, che ha l’obiettivo di far conoscere e proteggere gli animali, conservare e difendere le specie a rischio. Il bioparco ospita in 160.000 mq oltre 84 specie animali in 10 habitat che riproducono fedelmente luoghi naturali di Africa e Asia, senza reti o gabbie.

Nel corso della puntata, Umberto Maccario, sotto mentite spoglie, incontrerà i suoi dipendenti: Annarita, Gemma, Enrico e Antonietta. Con Annarita, dovrà cimentarsi nella preparazione dei panini e nella gestione di un punto ristoro del parco; con Gemma, rassetterà le tende e le casette del resort per l’arrivo dei nuovi clienti; con Enrico, si occuperà di pulire dalle erbacce gli habitat dei suricati e dei gibboni, infine verrà messo alla prova da Antonietta nel servizio bar destreggiandosi tra caffè e comande da esaurire velocemente. Ad aiutare il boss nella sua missione ci sarà Max Giusti che dovrà occuparsi, affiancando il Keeper Marco, nel compito più importante di Zoom Torino: la cura degli animali. Marco porterà Max Giusti, nei panni di Attilio, negli habitat dei lemuri per una prima colazione a base di frutta, poi dalle giraffe con secchi di sementi e qualche carota. Infine, Max-Attilio dovrà sfamare, con un biberon la piccola Sven, una renna di qualche mese.

Streaming e tv

