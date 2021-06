Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 9 giugno 2021

Questa sera, mercoledì 9 giugno 2021, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il nuovo talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Un titolo che è anche un auspicio, la fine di questo tempo d’attesa e la speranza di un ritorno alla normalità. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 9 giugno 2021, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni

Ospite della puntata di oggi il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Nel corso della serata, ampio spazio sarà dedicato alla giovane Saman Abbas, diciottenne pachistana scomparsa lo scorso 30 aprile in provincia di Reggio Emilia: nelle ultime ore l’ipotesi che si sta facendo sempre più strada tra gli investigatori è che la ragazza sia stata uccisa dallo zio su istigazione anche dei genitori dopo il suo rifiuto a un matrimonio combinato.

A seguire, gli ultimi aggiornamenti sulla tragedia del Mottarone con il caso riassegnato a un nuovo Gip, e un approfondimento sulle decisioni del Governo in merito alle norme contro il Covid che regoleranno la nostra estate, con il nodo ancora da sciogliere sulle discoteche. E ancora, secondo le anticipazioni di Zona bianca, un dibattito su altri due temi caldi del momento: il ddl Zan e il reddito di cittadinanza.

Zona bianca: gli ospiti

Accanto agli ospiti fissi della trasmissione – il professor Luca Ricolfi, il direttore de “Il Riformista” Piero Sansonetti e l’economista Carlo Alberto Carnevale Maffé – ci saranno l’eurodeputata Alessandra Moretti (Pd), il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, Vittorio Sgarbi, Piero Sansonetti, Vladimir Luxuria, Alba Parietti, Maria Giovanna Maglie e Daniele Capezzone.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 9 giugno 2021, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.