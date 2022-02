Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 9 febbraio 2022

Questa sera, mercoledì 9 febbraio 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 9 febbraio 2022, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Torna questa sera Zona bianca, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Rete 4. Tra multe per chi non si vuole vaccinare, proteste e i diversi pareri del mondo della scienza, Zona Bianca proverà a rispondere alla domanda della settimana: è giunto davvero il momento di eliminare il Green pass? E ancora, nuove inchieste sui leader dei no-vax, che in questi mesi hanno dato origine a complotti e fake news, diventate virali. Non mancherà, inoltre, un approfondito focus sulla crisi economica che interessa il nostro paese: tra rincari e aumenti delle bollette, ci si chiederà quali sono le soluzioni del Governo per uscire da questa situazione.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 9 febbraio 2022, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.