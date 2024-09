Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata dell’8 settembre 2024

Questa sera, domenica 8 settembre 2024, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 8 settembre 2024, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

La puntata di stasera tornerà sulla vicenda dell’ormai ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che lo scorso venerdì ha rassegnato le proprie dimissioni ed è stato sostituito da Alessandro Giuli. Il programma offrirà poi un’inchiesta sul chirurgo d’origine rumena conosciuto come dottor Franco, associato a un’indagine sulla morte di una giovane paziente, che si intreccia con le vicissitudini di un altro medico, Francesco Reho, accusato di omicidio colposo. Quindi, Zona bianca proporrà un approfondimento su una serie di recenti omicidi che, da Sharon Verzeni al delitto di Paderno Dugnano, appaiono privi di un chiaro movente.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, 8 settembre 2024, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.