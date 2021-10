Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 6 ottobre 2021

Questa sera, mercoledì 6 ottobre 2021, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 6 ottobre 2021, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni

Stasera, mercoledì 6 ottobre 2021, il conduttore del programma Giuseppe Brindisi commenterà, insieme ai suoi ospiti, gli scandali, le inchieste e le ipotesi di complotto che hanno investito in questi ultimi giorni la vita pubblica italiana e che ancora nascondono alcuni elementi chiave. Dall’indagine che ha coinvolto il virologo Massimo Galli per sospetti bandi di concorso pilotati in Università al caso di Luca Morisi, dall’inchiesta relativa a Fratelli d’Italia fino ad arrivare alla sentenza su Mimmo Lucano.

Zona bianca: gli ospiti

Tra gli ospiti della puntata: Vladimir Luxuria, Francesco Borgonovo, Piero Sansonetti, Roberto Poletti, Augusto Minzolini, Andrea Delmastro, Vittorio Sgarbi, Don Massimo Biancalani, Olga Milanese, Michela Brambilla, Alessandro Cecchi Paone, Agostino Miozzo.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 6 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione ondemand.