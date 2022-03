Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 6 marzo 2022

Questa sera, domenica 6 marzo 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 6 marzo 2022, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

L’Italia rischia davvero una guerra nucleare? Quali contraccolpi economici sta subendo? Sono alcune delle domande al centro della puntata, interamente dedicata al sanguinoso conflitto in Ucraina. Collegamenti in diretta con i numerosi inviati sui fronti di guerra e nelle città più colpite dai soldati russi, storie esclusive e ospiti in studio racconteranno i lati oscuri di un conflitto dai tempi e dalle conseguenze ancora incerti. Chi sono davvero Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky e qual è il ruolo della NATO? Ma, soprattutto: esiste una sola verità sull’origine del conflitto? Scrittori, esperti militari e politici faranno luce su questi aspetti e sul destino delle migliaia di profughi che stanno cercando riparo in Europa.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, domenica 6 marzo 2022, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.