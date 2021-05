Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 5 maggio 2021

Questa sera, mercoledì 5 maggio 2021, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il nuovo talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Un titolo che è anche un auspicio, la fine di questo tempo d’attesa e la speranza di un ritorno alla normalità. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 5 maggio 2021, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni

In primo piano le polemiche seguite al Concertone del Primo Maggio con il monologo di Fedez che ha attaccato alcuni esponenti della Lega – con tanto di nomi e cognomi – e sostenuto il Ddl Zan, accusando inoltre la Rai di un tentativo di censura. Le parole del celebre cantante hanno avuto ripercussioni anche in ambito politico, di fatto spaccando la maggioranza di governo, con Pd e M5S che hanno difeso il rapper, e la Lega di Salvini che ha polemizzato con Fedez accusandolo di essere in cerca di visibilità.

Ampio spazio, secondo le anticipazioni della puntata di oggi di Zona bianca, ai temi economici e alle riaperture, con gran parte dell’Italia che si trova in zona gialla, anche se preoccupano alcuni pericolosi assembramenti registrati in questi giorni, come quello dei tifosi dell’Inter a Piazza Duomo a Milano per festeggiare lo scudetto. Si parlerà poi della campagna vaccinale, che sembra aver finalmente cambiato passo, dopo che si è raggiunto l’obiettivo delle 500mila dosi somministrate al giorno. Ci sono però ancora molte persone che hanno paura di vaccinarsi, soprattutto con AstraZeneca, e Regioni che procedono troppo a rilento. Nella nuova puntata del talk di Giuseppe Brindisi in onda stasera verrà intervistato il gioielliere Mario Roggero. Si parlerà ancora delle cure domiciliari, della variante indiana e del caso Grillo.

Da non perdere, secondo le anticipazioni di Zona Bianca, un’intervista a Vittorio Feltri sull’andamento della campagna vaccinale in Italia e sulla situazione economica. Inoltre, focus sul caso del gioielliere di Grinzane Cavour, Mario Roggero, che, dopo l’uccisione dei due rapinatori, parla per la prima volta in televisione. La trasmissione di Rete 4 si occuperà anche di tutte le novità sulle cure domiciliari – con un’intervista in studio al professor Giuseppe Remuzzi, Direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. Ma anche della situazione dei contagi da variante indiana. Come sempre il dibattito si avvarrà dei dati del professor Luca Ricolfi.

Zona bianca: gli ospiti

Accanto agli ospiti fissi della trasmissione – il professor Luca Ricolfi, il direttore de “Il Riformista” Piero Sansonetti e l’economista Carlo Alberto Carnevale Maffé – ci saranno tra gli altri il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, la deputata Pd Alessia Morani, Maria Giovanna Maglie, Vladimir Luxuria, il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica Malattie Infettive San Martino di Genova, e Filippo Facci.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 5 maggio 2021, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.