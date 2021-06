Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 30 giugno 2021

Questa sera, mercoledì 30 giugno 2021, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Un titolo che è anche un auspicio, la fine di questo tempo d’attesa e la speranza di un ritorno alla normalità. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 30 giugno 2021, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni

Al centro della puntata di oggi un approfondimento sul ddl Zan che tiene banco in Parlamento e nella società, con le manifestazioni degli ultimi giorni e i fatti di cronaca che interrogano gli italiani. Durante la trasmissione si analizzeranno anche la situazione sanitaria attuale e i rischi della variante Delta, mentre cade l’obbligo della mascherina all’aperto, e le recenti evoluzioni del caso Saman.

Zona bianca: gli ospiti

Accanto agli ospiti fissi della trasmissione – il professor Luca Ricolfi, il direttore de “Il Riformista” Piero Sansonetti e l’economista Carlo Alberto Carnevale Maffé – ci saranno la senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanché, il deputato Pd Andrea Romano, il deputato di LeU Stefano Fassina, il professor Matteo Bassetti, Vittorio Sgarbi, Piero Sansonetti, Alba Parietti e Vauro.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 30 giugno 2021, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.