Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 28 luglio 2022

Questa sera, giovedì 28 luglio 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 28 luglio 2022, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Il Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi sarà ospite questa sera a “Zona Bianca”, il programma condotto da Giuseppe Brindisi, in prima serata su Rete 4. Tanti i temi al centro della puntata: dalla crisi economica che colpisce sempre più famiglie e imprese, al decreto Aiuti bis a cui sta lavorando l’esecutivo fino alle possibili alleanze dei partiti in vista delle prossime elezioni.

Ampio spazio sarà poi dedicato a un’inchiesta esclusiva sui furbetti del reddito di cittadinanza, la misura bandiera del Movimento 5 Stelle che diversi partiti vorrebbero cancellare o profondamente riformare. E ancora, un approfondimento sul mondo no-vax, con alcuni esponenti che si dicono pronti a scendere in politica. Infine, documenti inediti sul caso di Diana, la bambina di 18 mesi lasciata morire di stenti dalla madre Alessia Pifferi a Milano.

