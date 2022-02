Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 27 febbraio 2022

Questa sera, domenica 27 febbraio 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 27 febbraio 2022, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Stasera a Zona Bianca ampio spazio al conflitto Russo-Ucraino e le inevitabili ricadute sull’Italia, soprattutto in termini economici sono i principali argomenti di stasera. Inviati dai fronti della guerra e da altri Paesi aggiorneranno in diretta sulla crisi che sta sconvolgendo non solo l’Europa, ma il mondo intero. In studio, politici e opinionisti analizzeranno il tema dei rincari e dell’emergenza economica che, dopo quella sanitaria, ha già riacceso le proteste in tutta Italia. Tra gli ospiti anche un ospite non politico, il cantante Al Bano, che racconterà la sua esperienza artistica con una lunga tradizione nella Russia di Putin di cui inevitabilmente dovrà fare a meno in questi periodi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, domenica 27 febbraio 2022, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.