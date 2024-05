Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 26 maggio 2024

Questa sera, domenica 26 maggio 2024, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 26 maggio 2024, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Nella puntata di questa sera, domenica 26 maggio 2024, il conduttore Giuseppe Brindisi intervista il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, nonché leader di Forza Italia, Antonio Tajani.

Si parlerà poi dello sciame sismico in corso nella zona dei Campi Flegrei, dando vita a interrogativi sulle modalità di costruzione, sulle possibili responsabilità e sull’eventuale gestione dell’evacuazione degli abitanti.

Proseguirà, inoltre, l’approfondimento su sette e santoni, dopo la stretta del Vaticano della scorsa settimana per cui solo Papa Francesco potrà stabilire se un fenomeno sia davvero soprannaturale. Infine, la vicenda del pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino.

