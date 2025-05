Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 25 maggio 2025

Questa sera, domenica 25 maggio 2025, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 25 maggio 2025, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Stasera andrà in onda un approfondimento sul delitto di Garlasco tornato al centro dell’attenzione dopo le recenti novità investigative. Tra queste, un’impronta riconducibile ad Andrea Sempio, unico indagato nella riapertura del caso. Analisi, inoltre, di quanto accaduto a Napoli dove, in seguito a una sentenza, è stato riconosciuto un risarcimento economico ai residenti danneggiati dalla movida notturna. Infine, focus sulla storia di Chiara Petrolini – la 22enne di Traversetolo accusata di aver ucciso e sepolto i due figli appena nati nel giardino della villetta in cui vive – dopo che il Gup ha deciso per il rinvio a giudizio, fissando l’udienza il prossimo 30 giugno.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, domenica 25 maggio 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.