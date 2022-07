Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 25 luglio 2022

Questa sera, lunedì 25 luglio 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 25 luglio 2022, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata l’inizio di una delle campagne elettorali più anomale della storia italiana. A pochi giorni dallo scioglimento delle camere gli ospiti politici si confronteranno sul tema del voto e sulle grandi emergenze del Paese, dal caro-bollette al Covid, rispondendo alle domande del conduttore e dei commentatori in studio. Nel corso della serata attenzione anche alla cronaca con un documento esclusivo sul caso della morte di David Rossi dopo gli ultimi sviluppi dell’inchiesta.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, lunedì 25 luglio 2022, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.