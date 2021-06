Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 23 giugno 2021

Questa sera, mercoledì 23 giugno 2021, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il nuovo talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Un titolo che è anche un auspicio, la fine di questo tempo d’attesa e la speranza di un ritorno alla normalità. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 23 giugno 2021, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni

Al centro della puntata di oggi il caso Saman tuttora irrisolto, ovvero la tragedia di una ragazza che si presume sia stata uccisa da un clan famigliare i cui membri sono al momento tutti latitanti. Quali potrebbero essere le responsabilità della famiglia e quelle della loro cultura e della loro religione? È possibile estradare i presunti colpevoli? A che punto sono le ricerche della ragazza? Giuseppe Brindisi proverà a rispondere a queste domande con gli ospiti e gli inviati. A seguire, spazio alle obiezioni ufficialmente sollevate dal Vaticano sul ddl Zan contro l’omotransfobia, in contrasto – secondo la Santa Sede – con le disposizioni del Concordato, il trattato che regola i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa.

Zona bianca: gli ospiti

Accanto agli ospiti fissi della trasmissione – il professor Luca Ricolfi, il direttore de “Il Riformista” Piero Sansonetti e l’economista Carlo Alberto Carnevale Maffé – ci saranno la senatrice del Pd Valeria Fedeli, il senatore M5S Danilo Toninelli, Mario Giordano, Karima Moual, Daniele Capezzone, Sara Manfuso, Roberto Poletti, Vladimir Luxuria, Mario Adinolfi e Laura Tecce.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 23 giugno 2021, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.