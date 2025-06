Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 22 giugno 2025

Questa sera, domenica 22 giugno 2025, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 22 giugno 2025, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera, domenica 22 giugno, nel nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, in prima serata su Rete 4, Giuseppe Brindisi approfondirà la crisi mediorientale cercando di analizzare le conseguenze di un conflitto che, a dieci giorni dal suo inizio, continua a registrare ondate di attacchi aerei israeliani contro obiettivi in Iran ai quali Teheran continua a rispondere. L’escalation preoccupa la comunità internazionale, che teme il rischio di un conflitto esteso, specie dopo l’attacco americano ad alcuni siti nucleari in Iran.

Spazio, poi, al caso Garlasco: questa settimana è iniziato l’incidente probatorio nell’ambito della nuova inchiesta per l’omicidio di Chiara Poggi. Mentre gli esperti sono al lavoro per riesaminare i reperti raccolti nel 2007, ci si interroga se, dopo 18 anni, sia davvero possibile arrivare ad una nuova verità.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, domenica 22 giugno 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.