Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 20 agosto 2026

Questa sera, giovedì 20 agosto 2026, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 20 agosto 2026, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Un ampio approfondimento sul caso Lavitola-Ranucci, con un’analisi della telefonata tra i due dopo la perquisizione subita dall’ex direttore dell’Avanti lo scorso 4 luglio, sarà al centro dell’appuntamento di oggi. Spazio, inoltre, al tema immigrazione, mentre a Ceuta è in atto una vera e propria crisi umanitaria, e alle ultime novità sul caso Garlasco. Infine, un viaggio nell’estate degli italiani, tra ricchezza e difficoltà economiche, con un reportage dalla Costa Smeralda.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, giovedì 20 agosto 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.