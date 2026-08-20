Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:59
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Doc – Nelle tue mani 3: le anticipazioni (trama e cast) dell’ultima puntata (replica) di stasera, 20 agosto

Immagine di copertina
AGF
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Doc – Nelle tue mani 3: le anticipazioni (trama e cast) dell’ultima puntata di stasera, 20 agosto

Questa sera, giovedì 20 agosto 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda in replica l’ultima puntata di Doc – Nelle tue mani 3, la terza stagione della serie tv con Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, medico del Policlinico Ambrosiano. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio della serata, intitolato Vivere, Giulia si trova di fronte a una decisione cruciale che potrebbe influenzare non solo il suo futuro lavorativo ma anche la sua vita personale: mentre cerca di ponderare le conseguenze di questa scelta, si rende conto dell’importanza di seguire il proprio istinto e di perseguire ciò che realmente desidera. Martina, intanto, si prepara all’esame più impegnativo della sua carriera. Riccardo, d’altro canto, si trova a fronteggiare un caso che riporta alla luce il dolore del passato, portandolo ad affrontare i suoi demoni interiori. Damiano dimostra una sensibilità straordinaria nell’assistere Elisabetta. Mentre Lin e Federico si immergono nel lavoro sul database, rischiano di scoprire segreti che potrebbero sconvolgere la vita di Andrea Fanti, in grado, addirittura, di mettere in discussione la verità che ha sempre creduto di conoscere.

Nel secondo episodio in onda oggi, intitolato quello che si deve fare, torniamo nel 2011 e Andrea Fanti si trova ad affrontare la difficile battaglia contro la malattia di Agnese: la situazione della donna sembra particolarmente critica, ma una notizia proveniente dall’America porta un raggio di speranza nel cuore del protagonista, spingendolo a non arrendersi. Doc, intanto, si trova ad affrontare un caso medico particolarmente complesso, dove la diagnosi sembra essere sfuggente e difficile da definire. Il quadro generale non è dei più ottimisti e qualcuno potrebbe essere pronto a compiere un terribile compromesso. In ospedale, nel frattempo, arriva un paziente proveniente da una RSA, il quale è stato sottoposto a dosi eccessive di un medicinale. Riuscirà il team di medici a salvarlo?
Nel terzo episodio di stasera, l’ultimo della stagione, in reparto è arrivato il momento della verità. Mentre Federico affronta il suo ultimo giorno all’Ambrosiano e Martina prende una decisione che lascia di stucco il resto della squadra, Doc deve fare i conti con la verità che Agnese gli ha raccontato e che l’ha costretto a cambiare prospettiva sul suo passato. È convinto che non possa andare peggio di così, fino a quando viene ricoverato l’uomo responsabile di tutto, il suo peggior nemico.

Doc – Nelle tue mani 3: il cast

Abbiamo visto la trama di Doc – Nelle tue mani 3, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Luca Argentero: Andre Fanti
  • Matilde Gioli: Giulia Giordano
  • Pierpaolo Spollon: Riccardo Bonvegna
  • Sara Lazzaro: Agnese Tiberi
  • Giovanni Scifoni: Enrico Sandri
  • Elisa Di Eusanio: Teresa Maraldi
  • Marco Rossetti: Damiano Cesconi
  • Giacomo Giorgio: Federico Lentini
  • Laura Cravedi: Martina Cravelli
  • Elisa Wong: Lin Wang

Streaming e tv

Dove vedere Doc – Nelle tue mani 3 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda in replica il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Doc – Nelle tue mani 3 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi (replica)
TV / Kilimangiaro Estate: anticipazioni, ospiti e argomenti della puntata di oggi, 20 agosto
TV / Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 20 agosto 2026
Ti potrebbe interessare
TV / Doc – Nelle tue mani 3 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi (replica)
TV / Kilimangiaro Estate: anticipazioni, ospiti e argomenti della puntata di oggi, 20 agosto
TV / Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 20 agosto 2026
TV / Ghost – Fantasma: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Ascolti tv mercoledì 19 agosto: Finché notte non ci separi, Il Padrino Parte II, 50 km all’ora
TV / Un giorno in pretura: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi, 19 agosto
TV / Il Padrino – Parte II: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / 50 km all’ora: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Finché notte non ci separi: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Rai 1
TV / Ascolti tv martedì 18 agosto: Emma e il Giaguaro Nero, Il mio amico Tempesta, Yoga Radio Estate
Ricerca