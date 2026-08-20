Doc – Nelle tue mani 3: le anticipazioni (trama e cast) dell’ultima puntata di stasera, 20 agosto

Questa sera, giovedì 20 agosto 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda in replica l’ultima puntata di Doc – Nelle tue mani 3, la terza stagione della serie tv con Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, medico del Policlinico Ambrosiano. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio della serata, intitolato Vivere, Giulia si trova di fronte a una decisione cruciale che potrebbe influenzare non solo il suo futuro lavorativo ma anche la sua vita personale: mentre cerca di ponderare le conseguenze di questa scelta, si rende conto dell’importanza di seguire il proprio istinto e di perseguire ciò che realmente desidera. Martina, intanto, si prepara all’esame più impegnativo della sua carriera. Riccardo, d’altro canto, si trova a fronteggiare un caso che riporta alla luce il dolore del passato, portandolo ad affrontare i suoi demoni interiori. Damiano dimostra una sensibilità straordinaria nell’assistere Elisabetta. Mentre Lin e Federico si immergono nel lavoro sul database, rischiano di scoprire segreti che potrebbero sconvolgere la vita di Andrea Fanti, in grado, addirittura, di mettere in discussione la verità che ha sempre creduto di conoscere.

Nel secondo episodio in onda oggi, intitolato quello che si deve fare, torniamo nel 2011 e Andrea Fanti si trova ad affrontare la difficile battaglia contro la malattia di Agnese: la situazione della donna sembra particolarmente critica, ma una notizia proveniente dall’America porta un raggio di speranza nel cuore del protagonista, spingendolo a non arrendersi. Doc, intanto, si trova ad affrontare un caso medico particolarmente complesso, dove la diagnosi sembra essere sfuggente e difficile da definire. Il quadro generale non è dei più ottimisti e qualcuno potrebbe essere pronto a compiere un terribile compromesso. In ospedale, nel frattempo, arriva un paziente proveniente da una RSA, il quale è stato sottoposto a dosi eccessive di un medicinale. Riuscirà il team di medici a salvarlo?

Nel terzo episodio di stasera, l’ultimo della stagione, in reparto è arrivato il momento della verità. Mentre Federico affronta il suo ultimo giorno all’Ambrosiano e Martina prende una decisione che lascia di stucco il resto della squadra, Doc deve fare i conti con la verità che Agnese gli ha raccontato e che l’ha costretto a cambiare prospettiva sul suo passato. È convinto che non possa andare peggio di così, fino a quando viene ricoverato l’uomo responsabile di tutto, il suo peggior nemico.

Doc – Nelle tue mani 3: il cast

Abbiamo visto la trama di Doc – Nelle tue mani 3, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Luca Argentero: Andre Fanti

Matilde Gioli: Giulia Giordano

Pierpaolo Spollon: Riccardo Bonvegna

Sara Lazzaro: Agnese Tiberi

Giovanni Scifoni: Enrico Sandri

Elisa Di Eusanio: Teresa Maraldi

Marco Rossetti: Damiano Cesconi

Giacomo Giorgio: Federico Lentini

Laura Cravedi: Martina Cravelli

Elisa Wong: Lin Wang

Streaming e tv

Dove vedere Doc – Nelle tue mani 3 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda in replica il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.