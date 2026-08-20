Doc – Nelle tue mani 3: le anticipazioni (trama e cast) dell’ultima puntata (replica) di stasera, 20 agosto
Doc – Nelle tue mani 3: le anticipazioni (trama e cast) dell’ultima puntata di stasera, 20 agosto
Questa sera, giovedì 20 agosto 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda in replica l’ultima puntata di Doc – Nelle tue mani 3, la terza stagione della serie tv con Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, medico del Policlinico Ambrosiano. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Nel primo episodio della serata, intitolato Vivere, Giulia si trova di fronte a una decisione cruciale che potrebbe influenzare non solo il suo futuro lavorativo ma anche la sua vita personale: mentre cerca di ponderare le conseguenze di questa scelta, si rende conto dell’importanza di seguire il proprio istinto e di perseguire ciò che realmente desidera. Martina, intanto, si prepara all’esame più impegnativo della sua carriera. Riccardo, d’altro canto, si trova a fronteggiare un caso che riporta alla luce il dolore del passato, portandolo ad affrontare i suoi demoni interiori. Damiano dimostra una sensibilità straordinaria nell’assistere Elisabetta. Mentre Lin e Federico si immergono nel lavoro sul database, rischiano di scoprire segreti che potrebbero sconvolgere la vita di Andrea Fanti, in grado, addirittura, di mettere in discussione la verità che ha sempre creduto di conoscere.
Doc – Nelle tue mani 3: il cast
Abbiamo visto la trama di Doc – Nelle tue mani 3, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Luca Argentero: Andre Fanti
- Matilde Gioli: Giulia Giordano
- Pierpaolo Spollon: Riccardo Bonvegna
- Sara Lazzaro: Agnese Tiberi
- Giovanni Scifoni: Enrico Sandri
- Elisa Di Eusanio: Teresa Maraldi
- Marco Rossetti: Damiano Cesconi
- Giacomo Giorgio: Federico Lentini
- Laura Cravedi: Martina Cravelli
- Elisa Wong: Lin Wang
Streaming e tv
Dove vedere Doc – Nelle tue mani 3 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda in replica il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.