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Kilimangiaro Estate: anticipazioni, ospiti e argomenti della puntata di oggi, 20 agosto

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AGF
di Antonio Scali
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Kilimangiaro Estate: anticipazioni, ospiti e argomenti della puntata di oggi, 20 agosto

Questa sera, giovedì 20 agosto 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Kilimangiaro Estate, il programma di Rai Cultura condotto da Camila Raznovich. Un viaggio che abbandona lo studio televisivo per abbracciare il mondo reale, fatto di città, persone, storie e paesaggi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Primo divertente appuntamento della serata sarà la sfida tra la biologa marina Mariasole Bianco ed il satiro scientifico Barbascura X in una gara a colpi di curiosità scientifiche sulle strategie riproduttive e di corteggiamento più sorprendenti del regno animale. Dagli abissi marini alle terre emerse, un viaggio per scoprire come, in fatto d’amore, la natura superi di gran lunga la fantasia.

Dalle scienze naturali ai fenomeni luminosi del cielo con Riccardo De Marco (conosciuto sul web come DeNa), chimico e divulgatore di “GeoPop”. Attraverso un’analisi tra Sole, atmosfera e campo magnetico terrestre, illustrerà l’origine degli spettacoli naturali più affascinanti della volta celeste, dalle aurore boreali ai più rari e misteriosi Red Sprites.

La scienza cede il passo alla storia con l’archeologo e divulgatore Andrea Angelucci, che accompagnerà il pubblico alla scoperta del “turismo dell’antichità”. Tra ville sul mare, terme e mete leggendarie – da Sperlonga all’Egitto, passando per la Grecia, Pamukkale in Turchia e Bath in Gran Bretagna – Angelucci svelerà come Greci e Romani trascorrevano il proprio tempo libero, raccontando le radici più antiche del nostro desiderio di viaggiare.

Infine, un approfondimento dedicato al boom del turismo wellness e alla ricerca del benessere spirituale tra digital detox, retreat nel silenzio e terapia del sonno. Ne discuteranno in studio il cantautore e scrittore Vasco Brondi, che rifletterà sul valore della meditazione, del tempo vuoto e della noia come motori di creatività, e Pier Luigi Sacco, professore di Politica Economica (Università di Chieti-Pescara) ed esperto di welfare culturale, che spiegherà come la fruizione dell’arte e della cultura impatti sulla qualità e l’aspettativa di vita, aprendo la strada alla possibilità concreta di una vera e propria “prescrizione medica” delle attività culturali.

Streaming e tv

Dove vedere Kilimangiaro Estate in diretta tv e in streaming? Appuntamento questa sera, giovedì 20 agosto 2026, alle ore 21,20 su Rai 3. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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